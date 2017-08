Iaçu comemora 59 anos com passeio ciclístico e Missa em Ação de Graças

Na próxima segunda-feira, 14, a cidade de Iaçu estará em festa para comemorar os 59 anos de sua emancipação politico administrativa. Para tanto a Prefeitura Municipal montou uma animada programação que vai desde o Passeio Ciclístico no domingo, 13, com centenas de atletas e familiares, até a Missa Solene em Ação de Graças na tarde das segunda –feira, dia do feriado da emancipação, somando-se às muitas manifestações de solidariedade cívica.

No domingo acontecerá pela manhã o animado passeio ciclístico por toda a cidade, a partir das 8h00 da manhã, quando centenas de ciclistas e familiares de todas as idades estarão pedalando numa demonstração de alegria e vida saudável. “Agente sente brilhar a esperança nos olhos do povo iaçuense que agora reencontrou o sonho novo de uma cidade desenvolvida, mais humana, integrada e mais saudável”, disse o prefeito Adelson Souza de Oliveira, ao receber abraços dos amigos e admiradores nesta semana da efeméride.

Missa Solene

A segunda feira será marcada pelo ato cívico do hasteamento das bandeiras pelas autoridades e a sociedade presente, seguindo-se da Missa Solene em Ação de Graças, às 15h00, na Praça dos Ferroviários. A celebração será conduzida pelo Pe. Célio Braga, que coordena a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Iaçu.

História

Na época do Brasil colonial esta região do médio Paraguaçu, era primitivamente habitada pelos índios cariris, sabujás na margem esquerda do rio.

O povoamento do território iniciou-se no século XIX, por aventureiros à procura de terras férteis para a agricultura.

Até o início da década de 1920, o lugar onde se localiza a cidade era apenas a fazenda “Sítio Novo″, de propriedade da família Medrado, que até os dias atuais mantem a sede da fazenda na cidade, à margem do Rio Paraguaçu. A partir de 1920, com a chegada dos trilhos da Rede Ferroviária Federal Leste Brasileiro – RFFSA, formou-se o povoado Sítio Novo, que elevado à condição de Vila de Sítio Novo, em 1922.

Em 1938, alterou-se o topônimo para Paraguaçu.

Um movimento emancipacionista encabeçado por lideranças comunitárias locais provocou a criação do município em 14 de agosto de 1958, mudando-se o nome para Iaçu. Este topônimo aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia originou-se da língua dos índios Tupy, utilizando-se expressão ″y-açu″, que significa ″rio grande″.