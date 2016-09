Um homem foi brutalmente assassinado na tarde deste sábado 17 de setembro na cidade de Iaçu, município localizado a 32 Km de Itaberaba.

De acordo com informações, a vitima foi reconhecida por populares como sendo “Pedro” e o crime ocorreu no bairro do Monte quando homens armados chegaram em um veiculo e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Ainda não foram divulgadas de forma oficial, informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Fonte: Itaberaba Noticias