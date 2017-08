Hoje é dia do estagiário: confira vagas na Bahia e no Brasil

Para comemorar o dia do estagiário, a coluna traz uma boa notícia para quem está procurando oportunidades. Uma das cinco empresas dos sonhos dos jovens, segundo pesquisa da consultoria Cia. De Talentos, está com inscrições para o seu Programa de Estágio 2018. A Ambev, que tem sede na Bahia, inscreve os interessados até o dia 22 de setembro pelo site www.queroserambev.com.br. A seleção dos candidatos será feita por cada unidade regional da companhia. Os estudantes aprovados começarão a trabalhar em janeiro de 2018.

Seis mil vagas no país

O CIEE comemora o dia do estagiário com mais de 6 mil oportunidades abertas em todo o Brasil. São estágios em áreas como Direito, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, técnico em administração, Psicologia, Educação Física, Engenharias e TI. Atualmente, o CIEE mantém cerca de 500 mil estudantes em estágio em empresas e órgãos públicos. Para consultar as vagas e se cadastrar, acesse www.ciee.org.br.

Vagas para o Natal

A Luandre, empresa de consultoria em RH, prevê um aumento de 18% para contratações de temporários no Natal deste ano. Alguns setores como a indústria já começaram a contratar. O varejo inicia nestes primeiros meses do segundo semestre a abertura de vagas. Ao todo, a Luandre tem 500 vagas temporárias abertas no país. O site da empresa é: www.luandre.com.br.

Por Lucy Barreto