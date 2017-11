Grêmio bate o Lanús e conquista a Libertadores pela terceira vez

O Grêmio ganhou mais uma taça continental para a sua coleção. Na noite desta quarta-feira, o estádio do Lanús, da Argentina, conhecido como La Fortaleza, não conseguiu conter a força do tricolor gaúcho, que venceu por 2 a 1 com vantagem aberta ainda na primeira etapa. Foi o terceiro título da Libertadores do Grêmio, que conquistou o troféu em 1983 e 1995. Campeão na primeira vez como jogador, Renato Gaúcho entrou para a história do clube dessa vez como técnico da conquista. É a primeira vez que um brasileiro vence o torneio como jogador e treinador.

Com o título, a zona de classificação no Brasileiro para a Libertadores de 2018 foi ampliada. O G-7 virou G-8, beneficiando os times cariocas, que agora só dependem de si mesmos para garantir uma vaga na competição continental. Atual oitavo colocado do Brasileiro, com 52 pontos, o Botafogo se classificará caso mantenha sua posição. Com 53, Flamengo (6º) e Vasco (7º) passam a travar uma disputa direta pela fase de grupos —que o Botafogo tem remotas chances de alcançar. Apenas um deles poderá conseguir a classificação para os grupos pelo Brasileiro. Caso avance hoje à final da Sul-Americana e conquiste o torneio, o Flamengo terá direito automaticamente a uma vaga na fase de grupos. Neste caso, o Brasileiro terá uma zona de classificação para a Libertadores com os noves primeiros colocados.

