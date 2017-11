Grandes shows musicais de vaquejada vão animar a Festa do Vaqueiro neste final de semana em Iaçu

O evento mais marcante da região neste final de semana é a Festa do Vaqueiro de Iaçu, inteiramente programado pela prefeitura Municipal de Iaçu, que estará ofertando grandes espetáculos musicais dos ritmos das vaquejadas, atraindo milhares de cavaleiros, amazonas e foliões. O prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS) confessa estar muito animado com o lançamento deste evento que ele classifica como, “uma ação inovadora de nossa administração, e que há muitos anos, era pedido por nossos vaqueiros e os homens do campo”.

A programação conta com desfile dos vaqueiros e a distribuição de mais de R$10 mil em prêmios nas competições de argolinha e estilo de desfile dos cavalos e vaqueiros. Além disso, vão acontecer as maiores atrações do cancioneiro apaixonado das vaquejas, com espetáculos musicais da banda Sela Vaqueira e os shows dos cantores Jota Kajaiba, Tati Vaqueira, D’Avila, Naldinho e Leo Rios, Jairo Barbosa, Edson Silva e a grande voz local, o jovem cantor Bruno Lima e banda, que prometem empolgar as multidões.