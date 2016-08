Grafiteiros trazem mais cores para as ruas de Itaberaba

Neste domingo, um grupo de jovens grafiteiros iniciaram a pintura do muro da antiga sede do Clube Social de Itaberaba, dando colorido e atração visual àquele espaço abandonado e sujo. “Na cidade só se vê o preto e branco num contraste discriminador da beleza das cores e esse grafite ajuda a alegrar nossas ruas”, disse Preto Grafite, o líder do grupo que conta com os iniciantes Sinho Tatoo, Glauber Rocha e Deivison Muniz. Eles vêm lançando o projeto “Arte Urbana” inserindo desenhos “que trazem cores e vida para os muros da nossa cidade”.

No muro pintado do Clube, uma mensagem faz alusão ao combate às drogas: “Droga nem morto”, aliado à expressão “Deus é Fiel”, revelando a vontade do grupo em conscientizar a juventude para a vida saudável. “’Drogas, nem cigarro, nem cachaça!”, alertou o jovem Sinho. Morando na cidade há oito anos, o grafiteiro Preto Grafite disse que a pichação só ocorre em paredes e muros abandonados e, muitas vezes, em espaços onde o proprietário do imóvel autorizar. “O grafite é uma forma de revolucionar, trazer a mensagem de paz contra a violência e as drogas”, completou Sinho Tatoo.

grupo espera conquistar apoio do comércio e dos órgãos públicos para tocar o projeto Arte Urbana nos vários pontos da cidade.