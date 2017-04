Governo, prefeituras e produtores de banana, montam operação para regular a vazão do Rio Utinga

Uma operação conjunta para preservação do Rio Utinga, vem sendo realizada desde a terça-feira, 28/3, pelo Governo do Estado, envolvendo as prefeituras dos municípios de Utinga, Wagner, Lajedinho, Lençóis, Andaraí e Bonito, com as empresas e produtores de banana, na tentativa de regularizar a vazão do Rio Utinga, importante afluente que há 120 dias não chega mais ao Rio Paraguaçu. “Construímos um pacto com os produtores, os municípios e a coletividade, para fazer com que o rio corra normalmente, para atender a todos e, principalmente, não faltar água para o consumo humano”, informou Cássio Biscarde, coordenador da Secretaria Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS, que durante a semana identificou os canais de desvio de água da calha do rio, determinando o fechamento dos mesmos.

Participando das ações, estão técnicos do INEMA e policiais da Companhia Ambiental Cipa, que atuaram na barragem da nascente, no povoado de Cabeceira do Rio, onde foram recondicionadas as comportas de regulagem de vazão, limpeza da calha do rio com Retro-escavadeira e fechamento de canais.

Controle da irrigação

Representantes dos órgãos ambientais e os produtores de banana firmaram um acordo, em reunião na segunda-feira, 27/3, na antiga Estação da EBDA em Utinga, para que a irrigação dos bananais utilizem as bombas de irrigação, por três dias na semana, terça, quinta e sábado, visando minimizar a crise hídrica que afeta a perenidade do Rio Utinga. “Vamos fiscalizar para que esse pacto seja cumprido, contando com o apoio da Policia Ambiental CIPA e a fiscalização do INEMA”, alerta Cássio Biscarde.

Conforme o agrônomo Rafael de Anésio, secretário de agricultura e meio ambiente da prefeitura de Utinga, “essa união de esforços vai dar sim, solução ao problema do rio, bem como conciliar a produção do polo de banana de forma sustentável”. Ele defende como solução, o aumento da reserva de água na bacia, através a implantação de novas barragens pelo governo estadual, ao longo rio.

Recompor a mata ciliar

Reconhecendo que o problema do Rio Utinga é “muito grave”, pois coloca em risco até a perenidade do Rio Paraguaçu, o representante da SIHS, Cássio, admite que não é só fechar os canais ao longo do rio, “temos muitas outras coisas a fazer”. Ela aponta para a necessidade de maior conscientização do produtor, “que precisa recompor a mata ciliar das margens do rio”. Quem alimenta e faz crescer a taboa e as plantas aquáticas (macrófitas) é o desmatamento, pois o sol faz essas plantas crescerem e dominarem o leito do rio, orienta Cássio, que adverte, “é preciso plantar arvores, criar sombra sobre o rio, para preservar suas águas”.

da SIS