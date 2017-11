Governador vai a Seabra inaugurar o Hospital da Chapada nesta sexta-feira

A inauguração do Hospital Regional da Chapada e o lançamento do projeto Escolas Culturais estão a agenda do governador Rui Costa, durante a visita que fará a Seabra, no alto da Chapada Diamantina, nesta sexta-feira (1º). O primeiro compromisso do dia será às 8h, quando o governador participa de visita à unidade de saúde.

O governador Rui Costa chega ao local até as 7h30. Após a visita, será realizada uma entrevista coletiva no interior do hospital que fica na Rua Francisco Costa, no bairro Costa Filho, às margens da BR-242.

Às 10h, Rui segue para o Centro Educacional de Seabra, na Avenida Franklin de Queiroz, no centro da cidade, onde lança o projeto Escolas Culturais. A iniciativa, que faz parte do Programa Educar para Transformar, tem o objetivo de promover o protagonismo estudantil, além de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural.

No período da tarde, às 16h, o governador retorna ao Hospital Regional da Chapada para o ato de inauguração. Com R$ 58 milhões em investimentos e 101 leitos, sendo 10 de Terapia Intensiva (UTI), a unidade será referência para 11 municípios da região, com atendimento de urgência e emergência 24 horas, centro de bioimagem e cirúrgico, além de ambulatório.

Com abertura programada para o próximo domingo (3), a unidade realizará cirurgias pré-agendadas por meio do Mutirão de Cirurgias, cujos primeiros procedimentos já estão sendo realizados em Seabra. As consultas e exames pré-operatórios serão feitos até esta sexta (1º) em unidades móveis estacionadas na Praça da Bandeira, na sede municipal.

Regionalização da saúde

Primeira unidade de alta complexidade da Chapada Diamantina, o Hospital da Chapada é resultado da regionalização do atendimento à saúde da população baiana. Nos últimos dias 17 e 24, o Governo do Estado entregou as policlínicas regionais em Teixeira de Freitas e Guanambi, respectivamente. As próximas unidades serão inauguradas em Irecê, no dia 8, e Jequié, no dia 22. Cada policlínica oferece consultas em até 18 especialidades diferentes.

No dia 15 será a vez do sul da Bahia ser beneficiado com a entrega do Hospital Regional da Costa do Cacau, em Ilhéus. Ele será referência para 67 municípios, que abrigam uma população de 1,6 milhão de habitantes. Na primeira etapa, a unidade terá 225 leitos, sendo 30 de UTI.