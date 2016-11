Goleando Porto seguro por 1×0, a seleção de Itaberaba é clarificada para final do Intermunicipal

Com um gol de Rone Serrinha no final do segundo tempo, a seleção de Itaberaba foi classificada para a final do Campeonato Intermunicipal promovido pela Federação Baiana de Futebol (FBF), duira te o jogo de hoje à tarde, 10/11, no Estádio Municipal da Primavera. Consagrada por uma das melhores campanhas que já realizou, a Seleção montada pela nova direção da Liga Desportiva de Itaberaba (LDI) atravessa o Intermunicipal colecionando vitórias. As táticas de campo e as técnicas de defesa e ataque orientadas pelo técnico Zé Carijé, vem revelando bons resultados. Falando hoje durante o jogo, sobre a equipe, Carijé avaliou: “Nosso elenco é estável, são todos bons jogadores que já foram campeões desta competição por várias vezes, alguns bem jovens mas, vitoriosos em muitos jogos, como Lupinha 21 anos, Tobinha 21, Igor 24, e com os demais formamos um bom elenco”. Durante a entrevista, quando Zé Carijé afirmava que Itaberaba estava classificada como a primeira em saldo de gol, seguida de Itabela, a torcida gritou e vibrou na arquibancada diante do único gol da rodada, marcado por Rone de Serrinha, contra a rede da seleção de Porto Seguro, garantindo a vitória de Itaberaba com o placar de 1×0.

Equipe eficiente

Considerado o artilheiro da equipe, o atleta Rone Serrinha (Ronaldo Santos da Silva) soma 12 gols, em 12 jogos do intermunicipal, perdendo apenas para o seu rival Elvis Almeida de Santana, com 14 gols, atleta da Seleção de Itabela, o próximo adversário a ser enfrentado por Itaberaba na fase final.

Além do artilheiro Rone de Serrinha (Camisa 9), a equipe montada por Zé Carijé conta com Lucas Ferreira da Silva Santos Lupinha (12), Lucas da Silva Ribeiro (2), Júnior Ventura (21), João Carjé (4), Gilmar Diniz da Silva (5), Ninho Malhadofr (22), Igor de Jesus Mota (20), Inho Gambirra (8), Cleiton Pitchaco Menezes (10) e Moisés Barros dos Santos Tobinha (11).