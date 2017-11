Gestor do Cadastro Único de Boa Vista do Tupim participou de curso em Brasília

Para assegurar o aprimoramento da gestão dos seus programas sociais, a Prefeitura de Boa Vista do Tupim e a Secretária de Assistência Social concederam mais uma vez ao técnico Ivan Carlos, gestor do Programa Bolsa Família, participação no Curso de Gestão Intermediaria do Programa Bolsa Família/Cadastro Único, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF.

O curso realizou-se entre os dias 25 a 29 de setembro, período em que o técnico permaneceu em Brasília. O objetivo do curso é aprimorar ainda mais a gestão do programa e capacitar os demais integrantes da equipe. “O curso e de extrema importância para nós do município, estrou de volta com mais experiência e como consequência disso teremos mais qualidade nos atendimentos e na gestão. Agradeço a oportunidade a mim concedida pelo município em poder participar de um curso tão amplo como este” afirmou Ivan Carlos.