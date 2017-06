Futuro Hospital Municipal de Ibiquera terá sala de parto e serviços de urgência e emergências

Com determinação e muita coragem, o prefeito Ivan Cláudio de Almeida vem tocando os trabalhos de engenharia para adaptação do Posto de Saúde, visando transforma-lo em um Hospital Municipal. A obra realizada por administração direta da Prefeitura vem utilizando recursos próprios do município, apesar de sua baixa receita, baseada no repasse de apenas 0.6 do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. “Por maiores que sejam as dificuldades do nosso município, o povo precisa receber atendimento médico de qualidade em sua cidade”, reconheceu o prefeito ao justificar porque iniciou a dispendiosa obra para viabilizar um hospital municipal.

“Não podemos admitir que os filhos de Ibiquera, das famílias que amam nossa terra natal, vivam a buscar socorro médico fora, cabendo ao município, mesmo com sacrifício, o dever de ofertar atendimento hospitalar para a população”, destacou o prefeito Ivan Almeida.

Estrutura moderna

Os trabalhos de adaptação do Hospital Municipal na Praça São Jose, seguem em ritmo acelerado, com uma equipe de trabalhadores demolindo paredes, ajustando e redimensionando espaços físicos, para instalar os futuros serviços hospitalares. O Hospital de Pequeno Porte de Ibiquera (HPP) será equipado com Clinica médica, Centro Obstétrico dotado de Sala de Parto, Sala de Pré-parto e Enfermaria Obstétrica com três leitos e Berçário para amparo e acompanhamento dos bebês; Terá um Pronto Socorro equipado para emergências, com Enfermarias para 2 leitos femininos, 2 leitos masculinos e 2 leitos de pediatria; além da Sala de Estabilização de pacientes e serviços de Laboratório bioquímico com coleta local.

Emenda de R$400 mil

O prefeito Ivan Almeida informa que o hospital será devidamente registrado nos sistemas de gestão da Secretaria Estadual de Saúde – SESAB e do Ministério da Saúde – MS, onde está tramitando a liberação de uma verba de R$400 mil reais, oriundos de uma emenda do deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), para equipar o futuro HPP.

Esta verba será destinada à compra dos equipamentos hospitalares como, mesa de parto, mesa cirúrgica, macas, camas, móveis, utensílios cirúrgicos, centrifuga de esterilização, máquina lavanderia, etc.

Ivan Almeida salienta que do orçamento do município, a Prefeitura está investindo em torno de 20% nos serviços de saúde que foram ampliados para “garantir que os filhos de Ibiquera busquem solução para sua saúde em sua terá natal”.