Fundo BioFlorestal define prioridades para o reflorestamento na Bacia do Rio Paraguaçu

Avanços importantes para o desempenho do Projeto Cariangó desenvolvido pela Ong Fundação Paraguaçu, ocorreram durante a tomada de decisões das duas últimas reuniões do Comitê Gestor do Fundo BioFlorestal, na quarta feira, 18/01 e na anterior em 11/01. O ambientalista Salvador Roger de Souza, dirigente da entidade, destaca que dentre as prioridades aprovadas pelos conselheiros gestores, está definido que os investimentos iniciais do fundo serão direcionados para a recuperação florestal dos empreendedores rurais associados, com passivos ambientais necessitando de ajustes urgentes. A primeira área a receber a intervenção do fundo será a Fazenda Máxima, situada na margem do Rio Paraguaçu, no município de Boa Vista do Tupim, que servirá de modelo para o desempenho do projeto.

Em paralelo, o Projeto Cariangó que conta com apoio da Fundação Interamericana – IAF levará para as comunidades rurais o reflorestamento de nascentes, sendo prioridade a recuperação da Nascente do Cariangó, no Assentamento Vazante, em Itaberaba. Lá, a ONG vem incentivando as mulheres agrícolas artesãs com o projeto Artesanato Cariangó, de inclusão socioeconômica.

Encontros municipais

Definiu-se também pela realização de Seminários, no mês de fevereiro, nos municípios de Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Iaçu e Itaberaba, em parceria com as prefeituras, visando sensibilizar os novos prefeitos, secretários e os setores produtivos, para viabilizar as ações de reflorestamento aliado a recuperação de áreas degradas.

Além dos dirigentes da ONG e da equipe técnica do Projeto Cariangó, registrou-se também as presenças dos conselheiros gestores do fundo, Pedro Augusto (Ruy Barbosa), João Itajair Aragão (Boa Vista do Tupim), o contador Sóstenes Matos, o agropecuarista Marcelo Oliveira, um dos primeiros associados e fundador do Fundo BioFlorestal, além dos engenheiros Wendel Rangel (florestal), José Ruy Cortes (civil), o técnico Tácio França (edificações) e o coordenador Josaniel Azevedo.

Gestão da Serra do Orobó

A Serra do Orobó, que tem sido alvo de muita degradação, desmatamento e ameaças de morte das suas nascentes, foi tema de debate durante os encontros da Ong, assim como a degradação que avança sobre os rios Utinga e Santo Antônio, dois principais tributários que asseguram a perenidade do Rio Paraguaçu.

Por falta de atuação do Estado na gestão da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE do Orobó, criada em 2002, a serra vem sendo alvo de invasões e especulação imobiliária, desmatamento e queimadas, tanto do lado de Ruy Barbosa quando de Itaberaba, agravado pelo uso irracional e degradante das nascentes. Há um risco iminente de extermínio sobre as reservas da flora e fauna, colocando em risco este importante relevo geográfico da região.

Para a Árie do Orobó, a Fundação Paraguaçu vem direcionando ações do Projeto Cariangó, voltadas para a recuperação das nascentes da serra. Uma expedição técnica foi realizada no ano passado, constatando a situação critica que ameaça as últimos olhos dágua ainda vivos, das 16 nascentes que circundavam a Árie do Orobó.