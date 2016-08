Fundação Paraguaçu realizará expedição técnica na Serra do Orobó

No próximo domingo, 21 de agosto, a ONG ambientalista Fundação Paraguaçu, sediada em Itaberaba, estará realizando uma Expedição Técnica na Serra do Orobó, para identificar as nascentes ainda vivas e em situação de risco de morte, dentre as 16 que existiam no entorno da serra. A expedição é parte das ações do Projeto Cariangó, que tem por meta o plantio de 1.0 milhão de árvores, em cinco anos, estando previsto beneficiar as nascentes da Arie do Orobó e a comunidade do Bairro das Populares, que avança muito sobre as reservas nativas da serra.

Conforme o professor Luiz Britto, da escola Família Agrícola Mães Juvina, parceria do projeto, “a falta de fiscalização e controle tem trazido muitos prejuízos para o relevo da serra”. Ou que considera critica a situação da serra e das nascentes que estão morrendo, é o morador das populares, Carlos Conceição do Nascimento, que alerta, “enquanto os proprietários ficarem instalando mangueiras e tubos de captação de água, de forma descontrolada, as nascentes vão morrer todas e a serra pode virar um deserto de matas mortas”. Para discutir esta dura realidade, os técnicos da ONG farão reuniões com os moradores e proprietários durante a expedição.

Acompanhando o evento estarão os engenheiros Wendel (florestal), José Ryuy Cortes (civil), Rumenigge (agrônomo), além dos educadores ambientais Adriana Castro e José Antônio, o ambientalista Salvador de Souza do Paraguaçu, idealizador do projeto e o coordenador Josaniel Azevedo.

Leia abaixo a programação da Expedição Técnica: