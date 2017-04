FSC promoveu curso gratuito em elaboração de projetos sociais

A Faculdade Santa Cruz, realizou recentemente, o curso gratuito em elaboração de projetos sociais, através a parceria com o Sebrae, beneficiando diretamente as entidades e promotores culturais e sociais de Itaberaba e região. Numa das salas da faculdade, participaram do curso intensivo de um dia, mais de 20 pessoas, que conheceram as metodologias e situações problemas na elaboração de projetos para captação de recursos, seja junto aos organismos estaduais, federais e até internacionais.

A diretora Maria Antônia Brandão, doutora em educação, acompanhou pessoalmente e entregou certificados a todos os participantes. Ela salientou que o curso de projetos faz parte do projeto Feira do Empreendedor sob patrocínio do Sebrae, que vem sendo realizado há três anos pela FSC.