Fotografo Rui Rezende estreia exposição itinerante sobre o Rio Paraguaçu em Boa Vista do Tupim, na Chapada Diamantina

Inicia-se nesta segunda-feira na cidade de Boa Vista do Tupim, a exposição fotográfica itinerante “De Onde Vem a Água que Você Bebe!”, produzida pelo premiado fotógrafo baiano Rui Rezende. São inúmeras imagens aéreas do maior rio da Bahia, o Paraguaçu, que foram registradas este ano pelo fotógrafo, e que agora volta a percorrer os municípios apresentando seu trabalho fotográfico, com exposições em Boa Vista do Tupim, Nova Redenção, Ibicoara, Marcionílio Souza, Itaetê e Andaraí, onde antes ele passou sobrevoando o rio e fotografando as margens, revelando as belezas naturais e também a intensa degradação que ameaça a bacia hidrográfica.

Durante a exposição que tem início nesta segunda feira, 16, na Câmara de Vereadores de Boa Vista do Tupim, as pessoas poderão conhecer o trajeto do Rio Paraguaçu, que nasce na Chapada Diamantina, no município de Barra da Estiva, e deságua na Baía de Todos-os-Santos, suas belezas, os seus afluentes, além do cotidiano dos moradores das cidades que estão às margens do rio e também situação de danos ambientais.

De acordo com Rui Rezende, a escolha do título surgiu por conta da expedição em busca da nascente do Paraguaçu. “Foi um total de 22 horas e quarenta minutos de voo, em nove dias, registrando o rio Paraguaçu, e também da nascente que brota a água que as pessoas usam”.

Entusiasmado por seu município ser o primeiro a receber a exposição, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), dá as boas-vindas ao fotografo comentando: “Acompanhamos a visita do Rui Rezende quando fez o levantamento das imagens percorrendo as fronteiras do nosso município banhadas pelo rio e a gora teremos o prazer de ver seu magnifico trabalho, que vai ajudar na preservação do nosso grandioso Rio Paraguaçu”. Helder destaca que o município concentra uma das maiores margens do Rio Paraguaçu, servindo de fronteira com os municípios de Itaetê, Marcionílio Souza, Iaçu e Itaberaba.

Roteiro da Exposição

A mostra ficará durante o mês de outubro e novembro nos municípios da bacia do Rio Paraguaçu. Na cidade de Boa Vista do Tupim a exposição fica instalada na Câmara de Vereadores, do dia 16 a 22 de outubro. Já em Nova Redenção, de 23 a 29 de outubro, no Centro Cultural de Cônsuedes Benevides.

Na cidade de Ibicoara, as pessoas poderão visitar a exposição de 30 de outubro a 5 de novembro, no Espaço Cultural e Centro de Atendimento ao Turista. Em Marcionílio Souza, de 6 a 12 de novembro, no galpão localizado na praça Olegário Ferreira. Em Itaetê, a exposição se instala de 13 a 19 de novembro, e em Andaraí, na Escola Edgard Silva, de 21 a 27 de novembro.

Além do apoio dos municípios, o trabalho de Rui Rezende vem sendo patrocinado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), um dos órgãos e autarquia responsáveis pela gestão das águas na Bahia, com o objetivo de fortalecer o uso consciente dos recursos hídricos.