FESTIVAL DE LENÇÓIS REUNE SANDRA DE SÁ, NEGA LI E MUITOS ARTISTAS LOCAIS E NACIONAIS

Com abertura nesta quarta-feira, 13/10, na Praça Coronel Horácio de Matos, o Festival de Lençóis terá como atrações Marti`nália – Sandra de Sá – Negra li – Serjão Loroza – Lazzo Matumbi – Ju Moraes, Russo Passapusso – Luciano Silva…

A partir de amanhã (13/10) até sábado (15/10), a música será a trilha da diversão e da alegria na principal cidade da Chapada da Diamantina. Um dos principais eventos do interior da Bahia, o Festival de Lençóis volta a reunir artistas consagrados e da região, na Praça Horácio de Mattos, em Lençóis. Nesta 18ª edição, a programação musical será aberta, na sexta-feira, com shows de Mart’nália, Russo Passapusso, Délcio Luiz e Cidade Liberal (de Mucugê), encerrando no sábado com as apresentações do Baile do Bem (Sandra de Sá, Sérgio Loroza e Negra Li), Ju Moraes, Família Grão de Luiz e Griô e Zion (local). A entrada é franca.

O Festival de Lençóis é produzido e realizado pela Pau Viola, com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia e apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis. Confira no final do texto, a grade completa com a data e o horário das atrações.

ABERTURA

O evento será aberto oficialmente na quinta-feira (13/10), com o lançamento da exposição e do livro Unidades de Conservação da Bahia e show de Lazzo Matumbi, Luciano Silva e Natália Cunha e Bateia de Renda (local), no Palco Unidades de Conservação, montado ao lado da Câmara Municipal. Produzido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a proposta do livro é apresentar às Unidades de Conservação, através de imagens registradas com a sensibilidade e a estética do olhar dos fotógrafos Ruy Rezende e Sérgio Cedraz e narrado na linguagem de cordel pelo poeta Kitute Coelho. Trata-se de um grande ensaio fotográfico, que contempla diversas manifestações da natureza, como rios, lagos, cachoeiras, a fauna e a flora.

BAHIA SEM FOGO

Este ano, o festival volta a promover a campanha Bahia Sem Fogo, ação da Secretaria do Meio Ambiente, contra as queimadas que atingem a Região da Chapada da Diamantina. Durante suas apresentações, todos os artistas irão mobilizar a comunidade e convocar o público para ter muita atenção em jogar pontas de cigarros e utilizar velas e outros materiais inflamáveis perto da vegetação. O mesmo apelo feito nas últimas edições por Gilberto Gil, Gal Costa, Lenine, Ana Carolina, Pato Fu, Luís Melodia, Flávio Venturini, Adriana Calcanhoto, Elza Soares, Nando Reis e Vanessa da Mata, entre outros que já participaram do festival.

O FESTIVAL E A CIDADE

Desde de sua primeira edição, em 1999, o Festival de Lençóis vem acontecendo anualmente em outubro. A sua realização está baseada na fomentação da cultura, sustentabilidade e fortalecimento da cidadania através das artes e práticas do turismo cultural. Como nas edições anteriores, o evento deverá atrair todas as noites um público diário estimado em 10 mil pessoas.

Além de reunir artistas em um dos cenários históricos mais importantes do país, o Festival de Lençóis atrai turistas brasileiros e estrangeiros que querem desfrutar também de sua beleza natural, grutas, cachoeira e casarios coloniais. Além do turismo ecológico, os esportes radicais também são praticados na região. Localizada na Chapada da Diamantina, há 425 Km de Salvador, Lençóis abraça o evento como um importante gerador de rendas que movimenta o trade turístico e o comércio local.

TURISMO

A maior cidade da Chapada Diamantina, Lençóis encanta turistas de todos os cantos do mundo com suas belezas naturais e a arquitetura colonial. Com uma infraestrutura para atender todo o tipo de turista, o seu centro histórico reúne lojas de artesanatos, bares e restaurantes com várias opções gastronômicas. Com muita hospitalidade, a cidade oferece uma variedade de confortáveis hotéis e pousadas.

As trilhas ecológicas são as grandes atrações do município, atraindo pessoas de todas as idades. Entre os seus atrativos naturais, destaque também para as piscinas naturais do rio Serrano, o salão de areias coloridas, a Cachoeirinha, a Cachoeira da Primavera e o Ribeirão do Meio com o seu escorregador natural.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (13/10)

18 horas: Luciano Silva (sax)

19 horas: Natália Cunha e Bateia de Renda

20 horas: Lazzo Matumbi

SEXTA-FEIRA (14/10)

20 horas: Cidade Liberal

21h30: Russo Passapusso

23 horas: Mart´nália

01 horas: Délcio Luiz

SÁBADO (15/10)

20 horas: Família Grãos de Luz e Griô

21h30: Ju Moraes

23 horas: Baile do Bem (Sandra de Sá, Sejão Loroza e Negra Li)

01 horas: Zion

*No dia 15/10 haverá apresentação das Fanmul Fanfarra Musical de Lençóis e Fanmut Fanfarra Musical de Tanquinho.

SERVIÇO

18° FESTIVAL DE LENÇÓIS

Data: 13, 14 e 15 de outubro

Atrações: Mart´nália, Baile do Bem (Sandra de Sá, Sejão Loroza e Negra Li), Ju Moraes, Lazzo Matumbi, Russo Passapusso, Luciano Silva, Délcio Luiz, Zion, Família Grão de Luz e Griô, Natália Cunha e Bateia de Renda e Cidade Liberal.

Hora: a partir das 18 horas (13/10) e das 20 horas (14/10 e 15/10)

Onde: Lençóis – Chapada da Diamantina – Bahia

Entrada franca