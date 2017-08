Festival de Dança de Itacaré abre inscrições com apoio do Fundo de Cultura

A convocatória para a seleção de espetáculos de dança do interior foi publicada no site do festival

O Festival de Dança Itacaré – Ano VI torna pública a convocatória para a seleção de espetáculos de dança contemporânea no âmbito nacional, para a implementação e desenvolvimento de um panorama voltado para o diálogo das danças contemporâneas, valorizando os grupos de dança do interior da Bahia e o intercâmbio de conhecimentos. Os interessados devem acessar o site, www.festivaldedancaitacare.com.br até 25 de julho. O evento ocorrerá entre os dias 13 e 17 de setembro no Centro Cultural em Itacaré e de 22 a 23 no Teatro Municipal de Ihéus.

O evento é uma realização da Casa Ver Arte e Comunidade Tia Marita, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura. Poderão participar artistas residentes no Brasil há mais de dois anos e cada participante poderá inscrever até um projeto, formatado de acordo com as especificações da convocatória.

Cada espetáculo deverá ter 30 minutos de duração, no mínimo. Até o momento serão contempladas nove propostas, mas este número ainda poderá ser alterado. As obras deverão ter mobilidade de técnica e os grupos selecionados irão participar de todas as atividades – oficina, vídeo-debate, espetáculo, performance e palestra.

Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) – Criado em 2005 para incentivar e estimular as produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura é gerido pelas Secretarias da Cultura e da Fazenda. O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os projetos financiados pelo Fundo de Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam de baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada. O FCBA está estruturado em 4 (quatro) linhas de apoio, modelo de referência para outros estados da federação: Ações Continuadas de Instituições Culturais sem fins lucrativos; Eventos Culturais Calendarizados; Mobilidade Artística e Cultural e Editais Setoriais. Para mais informações, acesse: www.cultura.ba.gov.br

Serviço:

Convocatória para a seleção Festival de Dança Itacaré – ano VI

Inscrições: www.festivaldedancaitacare.com.br (até 25 de julho)

Evento Gratuito: Centro Cultural em Itacaré – 13 a 17 de Setembro, no Teatro Municipal de Ihéus – 22 a 23 de Setembro.