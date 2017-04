Festa dos Vaqueiros de Milagres coincide com os festejos e romaria do Senhor do Bomfim

Reconhecida como uma das mais tradicionais romarias do interior da Bahia, a cidade de Milagres, que antigamente era denominada de Milagres de Brotas, realiza todos os anos a Festa do Senhor do Bomfim, um evento religioso católico que atrai para as ruas enladeiradas e estreitas do centro histórico da cidade, milhares de romeiros de todas as regiões do Estado e muitos turistas religiosos de todo o Brasil.

Para esse ano, a programação religiosa já foi divulgada pelo padre Neivaldo, pároco da comunidade, que está convidado a todos os fiéis católicos e os vaqueiros da região para participarem das celebrações que culminarão com a Missa Campal dos Vaqueiros em frente à centenária Igreja Matriz de N.S. dos Milagres.

Programa religioso

A Programação da Festa do Senhor do Bomfim e a Homenagem dos Vaqueiros, acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril, quando também acontece a grande festa popular montada pela prefeitura com muitas atrações musicais.

O Pe. Neivaldo informa que no dia 28, às 6h00 da manhã, abre-se o Santuário para acolhida e bênçãos aos féis. À noite, às 19h00, dá-se a celebração da primeira Santa Missa.

No dia 29 repete-se o ritual das bênçãos a partir das 6 horas da manhã e, pela tarde, às 16h00 haverá shows dos músicos Edy Barbicha, Alisson Primo e a Banda Raízes, animando o Bingo e o Leilão em prol da reforma do Santuário. No cair da noite, às 19h00, dá-se a celebração da segunda Santa Missa.

No dia 30, data magna dos festejos, acontecerá à 9h00 da manhã a celebração da Santa Missa, na Praça do Centro Pastoral, esperando-se a presença do Bispo da Diocese de Amargosa. Dali, às 10h00, todos os fiéis seguem em procissão do Senhor do Bomfim até o Santuário, onde, às 11h00, se dará a Celebração Solene com as bênçãos do Santíssimo a todos os fiéis e aos vaqueiros.