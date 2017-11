Festa dos Vaqueiros de Iaçu acontece nos dias 16 e 17 de Setembro com prêmios de R$ 10 Mil.

Entre os dias 16 e 17 de setembro, será realizada a 1ª Festa do Vaqueiro em Iaçu. A festa terá prêmios que totalizam até R$ 10.00,00.

A população ainda contará com uma programação bem diversificada com as bandas: ‘Taty Vaqueira, Bruno Lima, Sela Vaqueira, Naldinho & Léo Rios D” ÁWILLA da Bahia, J.Kajaiba, Jairo Barbosa, Edson Silva e Vanzinho Vaqueiro.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado:

Prova do Tambor

Prova do Chapéu

Prova da Marcha

Início ás 8h da manhã, nas Três Gameleira.

Domingo:

Desfile: Saída das três Gameleiras, ás 8h da manhã, Missa do Vaqueiro

Corrida de Argolinha, inicio ás 14h, atrás do Forúm.

Locução:

Luiz Gonçalves

Anderson Cardoso

Realização: Prefeitura Municipal de Iaçu