Festa da Gruta da Lapinha surpreendeu pela organização e a multidão de romeiros e turistas

Há muitos anos sem apoio do setor público, a Festa da Gruta da Lapinha do Bom Jesus, em Ibiquera, realizada neste domingo, 6, causou surpresa a muita gente, tanto pela organização quanto pela participação do público, que concentrou mais de 8 mil pessoas, dentre romeiros, fiéis católicos e turistas circulando durante o evento. “Essa é mais uma obra de resgate da cultura da nossa terra, feita por nosso prefeito Ivan Almeida”, disse o veterano da politica ibiquerense, o ex-prefeito Miguel Abreu, no momento em que deu um forte abraço ao gestor durante a festa.

“A Gruta da Lapinha é a maior referência do nosso ecoturismo e local de uma importante manifestação religiosa da Chapada Diamantina, pertencente ao município de Ibiquera”, salientou o prefeito Ivan Almeida, afirmando que a Administração “Nasce uma Nova Ibiquera”, promoverá o turismo religioso para fortalecer a economia do município.

Celebração

A missa de consagração ao Bom Jesus foi acompanhada por centenas de romeiros que iluminaram o grande salão de entrada da gruta com milhares de velas acesas sobre as rochas e formações das estalagmites. O Pe. Mário de Carli, pároco que responde pelas paróquias de Ibiquera e Nova Redenção, conduziu a celebração que atraiu a presença das autoridades municipais, secretários e vereadores ao lado povo de fé.

Feira Chique

Ao sopé do Morro da Lapinha, ambulantes e feirantes formaram uma ampla Feira Chique ofertou de tudo um pouco. Barracas venderam santinhos, imagens, terços e lembranças religiosas, enquanto outras ofertaram inúmeras utilidades, enquanto outros barracões de palha ofertavam bebidas e churrascos, atraindo muitos farristas e visitantes que se divertiram consumindo drinks e tira-gostos.

Organização

A Prefeitura deu atenção especial à festa, preparando a área antecipadamente, com tratores e caçambas nos serviços de terraplenagem, criando amplas áreas para a feira e estacionamento, garantindo a circulação de pessoas e veículos de forma ordenada. A iluminação foi montada com gambiarras, além da pintura dos portais e decoração com bandeiras azuis e brancas. Abriu-se um novo acesso para o estacionamento, independente da via de circulação dos pedestres em direção ao santuário da Gruta da Lapinha, onde o povão visitou e orou com muita devoção.