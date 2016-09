Feira de Santana: José Ronaldo lidera as pesquisas e arrasta multidões nos bairros

O resultado da pesquisa do Ibope, divulgado pela TV Subaé, na noite desta quinta-feira, 15/09, apontando o atual prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, candidato a reeleição pela coligação “O Trabalho Vai Continuar”, vela que ele vence as eleições, sendo eleito no primeiro turno com 70% da intenção dos votos.

Na sondagem, Zé Ronaldo salta de 64%, registrado na última pesquisa do mesmo instituto realizada em 22 de agosto, para 70% das intenções de voto. O segundo colocado, Zé Neto (PT), manteve os mesmos 14% que havia registrado na consulta anterior. Jhonatas Monteiro, do PSL, caiu de 8% para 5%, Angelo Almeida (PSB), manteve-se com 1%, Jairo Carneiro (PP) saltou de 1% para 3% e Leonardo Pereira (PCO), que aparecia com 1% simplesmente não pontuou. Brancos e nulos eram 7% e caíram para 5%, não sabem e não responderam são agora 2%, depois de terem batido os 4%. Na simulação de segundo turno, considerando os concorrentes que pontuaram acima de 10% no Ibope anterior, José Ronaldo também dispara, com 74%, ao passo que Zé Neto surge com 18%. Brancos e nulos batem 6% e não sabem ou não opinaram são 2%. A sondagem também avaliou a rejeição dos candidatos. À pergunta em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum, 42% assinalaram Zé Neto (PT), que na sondagem anterior foi rejeitado por 38%. Jairo Carneiro, que aparecia com 21%, agora surgiu com 32%, Jhonatas Monteiro saltou de 17% para 32%, Ângelo Almeida foi de 16% para 29%, José Ronaldo caiu de 16% para 10% e Leonardo Pereira registrou 31%, depois de ter sido rejeitado por 15% no último levantamento. Não rejeitaram nenhum dos candidatos 2% e não souberam ou não opinaram 10%. A pesquisa foi encomendada pela TV Subaé. O Ibope ouviu 504 eleitores entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levado em conta a margem de erro de quatro pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 02151/2016.

Empolgados diante dos números da pesquisa, os moradores dos bairros e localidades rurais por onde Ronaldo passa, fazem um “verdadeiro carnaval”. nas dezenas de ruas por onde passa acompanhado de lideranças políticas, e o vice-prefeito Luciano Ribeiro. Conforme as lideranças e analistas ca campanha, o reconhecimento do eleitor é atribuído às ações realizadas pela atual administração em todo o município, aliado ao pique de resolutividade e carisma do prefeito. (Com informações de grandebahia.com.br e politicalivre.com.br).