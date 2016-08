Febraban ainda não se manifestou e greve dos bancários continua nesta semana

A Federação Nacional dos Bancos ainda não teria apresentado proposta às reivindicações da categoria que mantém a greve, criando grandes transtornos para a população

A greve dos bancários, que começou no dia 6 de outubro, deve continuar nesta semana. A informação é do presidente do Sindicato dos Bancários de Campos dos Goytacazes (SP). Segundo ele, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não apresentou proposta às reivindicações da categoria. Na sexta-feira (16), o movimento nos terminais eletrônicos das agências bancárias do Centro foi considerado “tranquilo” pelo público e pelos vigilantes.

O presidente do Sindicato contou que, na última quarta-feira (14), o Comando Nacional dos Bancários se reuniu em São Paulo para fazer uma avaliação do movimento de greve. Na ocasião, a Fenaban foi procurada para iniciar as negociações, mas a Federação não teria se manifestado. “Até o momento não temos nenhuma negociação em andamento, o que significa que a greve ainda não tem previsão para terminar”, disse.

As principais reivindicações dos bancários são: 16% de reajuste — sendo 9,88% de reposição da inflação nos últimos 12 meses e mais 5% de reajuste real; fim do assédio moral e das cobranças de metas abusivas, além do fim das demissões.

De acordo com Hugo, nos últimos treze anos a categoria obteve aumentos reais de salário, tanto na reposição da inflação, quanto no reajuste; aumento da parcela fixa da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) além de ter conquistado o reconhecimento da Fenaban quanto à existência do assédio moral cometido pelos gerentes das agencias na cobrança das metas. Para ele, a crise econômica no país este ano não justificaria a recusa das reivindicações.

“A crise não existe no sistema financeiro. Os cinco maiores bancos do Brasil — Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco — arrecadaram R$ 36 bilhões de janeiro a junho de 2015. Somente o que os bancos arrecadam com tarifas bancárias (cobrança de manutenção de contas, etc), daria para pagar a folha de pagamento dos funcionários duas vezes. Portanto não há desculpa para conceder o reajuste da categoria”, explicou.

Hugo disse ainda que os caixas eletrônicos estão funcionando normalmente durante a greve, embora possa ocorrer falta de dinheiro nos terminais ou de envelopes, que vem sendo repostos diariamente. “Isso acontece devido ao grande volume de demanda que é comum na greve”, concluiu. Fonte: jornalterceiravia.com.br