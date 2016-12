Faculdade Santa Cruz encerra II Feira do Empreendedor distribuindo bolsas de pós-graduação

Aclamada pelo sucesso, a II Feira do Empreendedor realizada pela Faculdade Santa Cruz com o patrocínio de edital do Sebrae, nos dias 2 a 4, em Itaberaba, encerrou neste domingo com a distribuição de uma bolsa integral e 50 bolsas de pós-graduação para os alunos sorteados nas disciplinas de Administração, Filosofia, Pedagogia e Serviço Social. Só puderam concorrer os acadêmicos presentes com 100% de participação nas atividades curriculares do evento. O sorteio foi coordenado pela diretora Maria Antônia Brandão de Andrade, doutora em educação e diretora geral da faculdade, que também distribuiu certificados para as empresas e empreendedores que participaram da feira.

O evento integrou os acadêmicos e a coletividade nas oficinas de Contabilidade para Pequenos e Médios Empreendedores, Boas práticas no uso de águas das Empresas, Empreendedorismo e Inovação.

Mesa redonda

Vários especialistas participaram do evento apresentando palestras shows para muitos jovens empreendedores e acadêmicos pressentes nas plenárias montadas sob toldos no meio da Praça do Coqueiro. Com destaque para os palestrantes que abordaram temas como Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade Sócio Ambiental. Discutindo empreendedorismo e inovação houve a mesa redonda mediada pelo professor Carlos com a participação de Geane Miranda do Store Bazar, José Luiz empresário de Ruy Barbosa, Lincoms da Empresa Júnior, o capoeirista Zebrinha e o jornalista Salvador Roger de Souza da Fundação Paraguaçu. No encerramento houve um momento de silêncio em reverencia às vitimas do voo chapecoense, além de manifestação contra a onda de corrupção que prejudica o Pais e a favor do juiz Sergio Moro e a Operação Lavajato.

Distribuição de mudas

A entidade ambientalista Fundação Paraguaçu participou do evento apresentando palestras sobre o Projeto Cariangó e a meta do plantio de 1.0 milhão de árvores. Os dirigentes Salvador Souza e José Ruy montaram o estande com apoio da FSC que ofertou toldos aos expositores, promovendo-se farta distribuição de mudas.