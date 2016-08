Faculdade Santa Cruz encerra ano letivo com Feira do Empreendedor Criativo

Uma ação inovadora na área de educação vem sendo realizada pela Faculdade Santa Cruz de Itaberaba, neste final de semana. É a 1ª Feira do Empreendedor Criativo, um evento que agrega exposição de produtos e serviços de pequenos e médios empreendedores; cursos de capacitação em negócios, gestão e economia; atividades culturais e aula máster do Sebrae, tudo isso aberto aos alunos ao público de forma gratuita. O evento, que vem acontecendo desde a sexta-feira (12) e vai até o domingo (14), conta a presença da diretora geral Maria Antonia doutora em educação, além dos professores, acadêmicos e visitantes. O ato de abertura consolidou a inauguração das novas instalações com campus da faculdade que ocupa todos os espaços do antigo colégio Ney Braga, no Bairro São João.

Lançamentos

Vários destaques marcam a 1ª Feira do Empreendedor Criativo, onde a Cooperativa de Produtores de Abacaxi de Itaberaba – Coopaita promoveu em seu estande o lançamento das saborosas barras de cereais que estão sendo produzidas pela agroindústria instalada em Iaçu. Outro destaque foi o lançamento do original picolé Frutolé, e, chamou a atenção de todos, o estande do prestador de serviços Amigo do Lar, idealizado pelo micro-empreendedor Silvano Natividade. Um verdadeiro atendente de mil e uma utilidades, desde os consertos hidráulicos e elétricos, pintura e pequenos reparos imobiliários, além de cuidados com casa e decoração.