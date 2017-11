Faculdade Santa Cruz de Itaberaba abre inscrição para o curso de Bacharel em Enfermagem

Os meios educacionais de Itaberaba estão comemorando uma nova conquista na área do ensino superior, diante da autorização pelo Ministério da Educação – MEC para o curso de Bacharelado em Enfermagem para a Faculdade Santa Cruz de Itaberaba – FSC. O novo curso superior da FSC recebeu o credenciamento através a Portaria Nº 1.020, de 29-9-2017, publicada no Diário Oficial da União – DOU, no dia 3 de outubro. A FSC já abriu inscrições para os primeiros acadêmicos do curso de enfermagem.

Para conquistar o Bacharelado de Enfermagem a FSC realizou expressivos investimentos na montagem dos diversos laboratórios, para amparar os estudos científicos exigidos pelo MEC. “Conquistamos o Curso de Enfermagem com muita coragem e o apoio do corpo acadêmico, dos alunos e de toda a coletividade itaberabense”, confessa a doutora em educação Maria Antônia Brandão, diretora presidente da FSC. Ela faz questão de destacar os apoios recebidos durante a visita de avaliação da Comissão Técnica do Conselho Nacional de Educação, agradecendo a solidariedade do prefeito Ricardo Mascarenhas, o secretário municipal de saúde João Rodrigues Jr, enfatizando “o grande incentivo do inesquecível Jadiel Mascarenhas, que sempre nos motivou a não desistir de nossos sonhos”, afirma Maria Antonia.

Prova de seleção para enfermagem

A FSC já abriu esta semana as inscrições para a seleção dos primeiros alunos para as turmas de Graduação em Bacharelado de Enfermagem. As inscrições que custam R$100,00 seguem abertas até a próxima sexta-feira, 13, prevendo-se aulas nos turnos Matutino e Noturno. No sábado, 14, acontecerão as provas de seleção.

A diretoria da FSC lançou uma promoção para beneficiar os primeiros 50 alunos inscritos, com um desconto de 50% no valor da 1ª mensalidade. As aulas terão inicio no dia 17, próxima segunda-feira.