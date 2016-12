Fábrica de Bonecas, um espetáculo de emoção e magia da dança

Na noite do sábado, 10/12, o auditório do Colégio Modelo de Itaberaba esteve superlotado durante a apresentação do espetáculo de dança, Fábrica de Bonecas, que encantou a todos com a performance das pequeninas bailarinas em meio a cenas entremeadas charme e colorido de dançarinos e mestres da dança. Seguindo um roteiro coordenado pela atriz Geane Miranda, as coreografias seguiram um fundo musical diversificado com partituras clássicas, jazz e até cantigas de ninar. Com destaque para o figurino das bailarinas da caixinha de musica, bailando no palco, com a leveza dos cisnes brancos.

Elenco

Promovido pelo DRS Studio de Dança, sediado na Praça J.J. Seabra, o evento foi muito aplaudido e contou com a participação especial do ballet Marcos Cerqueira, Elisama Almeida e Nadson Maimone, de Feira de Santana. A direção geral foi das coreógrafas Dejane Aragão e Sara Gonçalves, seguindo inúmeras cenas de dança sob as coreografias de Marcos Cerqueira, Dejane Aragão, Nadson Maimone e também Geane Miranda, que encenou com brilho o “mise-en-scène” do espetáculo.

Benefícios do ballet



Educadores ensinam que a dança ou o ballet, além de ser uma arte, é um exercício que conta com múltiplos e positivos benefícios, tanto físicos como psíquicos para as crianças.

Veja algumas das muitas vantagens a nível físico: A dança estimula a circulação sanguínea e o sistema respiratório; Favorece a eliminação de gorduras; Contribui para corrigir más posturas; Ajuda a ganhar elasticidade; Exercita a coordenação, a agilidade de movimentos e o equilíbrio; Colabora no desenvolvimento muscular e forma da coluna; Ajuda no desenvolvimento da psicomotricidade, da agilidade e coordenação dos movimentos;

A dança permite melhorar o equilíbrio e os reflexos; Pode ajudar a corrigir problemas como o “pé plano”. No ballet, a posição que o pé adota durante as aulas na maior parte do tempo, é estirado para frente, fazendo com que pouco a pouco se corrija o defeito. Além de ser uma boa técnica para combater a obesidade infantil e o colesterol.