Exército abre 67 vagas de nível superior para oficiais e capelães

O Exército abriu inscrições para 67 vagas para o curso de formação de oficiais do quadro complementar e para o estágio de instrução e adaptação para o ingresso no quadro de capelães militares. As oportunidades são para candidatos com nível superior.

Oficiais

Para o curso de formação de oficiais do quadro complementar em 2016 são 63 vagas. As oportunidades são para as áreas de administração (5), assistência social (4) ciências contábeis (5), direito (10), enfermagem (15), fisioterapia (4), fonoaudiologia (2), informática (10), nutrição (2), psicologia (2), terapia ocupacional (2) e veterinária (2).

Os candidatos devem ter graduação na área de atuação, ter no máximo 36 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula e altura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e de 1,55 m para o sexo feminino.

Capelães

Para o quadro de capelães militares são quatro vagas, sendo três vagas para sacerdote católico romano e uma para pastor evangélico. Os interessados devem ter entre 30 e 40 anos (até 31 de dezembro do ano da matrícula), além de curso de formação teológica regular e pelo menos três anos de atividades pastorais.

O estágio será desenvolvido em três períodos, sendo o primeiro na Academia Militar das Agulhas Negras, o segundo na Escola de Sargentos das Armas e o terceiro na guarnição onde o capelão será classificado.

Inscrições

Os interessados devem fazer as inscrições até o dia 7 de agosto pelo site www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex. A taxa de inscrição é de R$ 120.

O processo seletivo é composto por exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, revisão médica e comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos. A prova será aplicada no dia 13 de setembro. Fonte: g1.globo.com