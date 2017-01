Ex-secretário denuncia irmã do ex-prefeito do PT, pelo extravio de HDs e banco de dados da Prefeitura de Boa Vista do Tupim

Ao assumir a prefeitura do município de Boa Vista do Tupim, no dia 2/01, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) se deparou com uma situação caótica inesperada nos órgãos municipais. Os levantamentos iniciais revelam que o ex-prefeito derrotado do PT, João Gidú Passos Trabuco, determinou a retirada de todos os HDs dos computadores e, criminosamente, autorizou a destruição de todos os bancos de dados da administração municipal. O atual prefeito não encontrou nenhuma informação sobre a base de dados dos programas Bolsa Família, Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e até os arquivos do Programa de Saúde da Família (PSF), que foram apagados com o intuito de tumultuar e prejudicar o inicio da nova gestão publica. Foram também subtraídos os bancos de dados e computadores das Secretarias de finanças, setor de tributos e assistência social. “O Gidu agiu como um moleque criminoso, pois cometeu uma verdadeira atrocidade contra a população – reagiu o prefeito Dinho, lembrando que sem as informações da base de dados, ficam prejudicados os repasses do governo federal”. Surpreso com as dificuldades enfrentadas, o prefeito Dinho Campos resumiu a situação como “verdadeiro caos administrativo causado pelo prefeito do PT”.

Envolvidos no delito

A ocorrência criminosa foi transformada em inquérito policial nesta quarta-feira, 4/01, quando a nova secretária de administração, Tatiane Emanuela Matos Vasconcellos de Aragão, acompanhada por testemunhas da prefeitura, compareceram perante o delegado Marcos Alessandro e o escrivão Márcio Lima de Melo, que registraram o delito. Na denúncia à policia foi apresentada uma Ata de Reunião da Comissão de Transição, onde o ex-secretário de administração Mário Brito Freitas, revela que o chefe do setor de compras da época, Danilo Cerqueira, disse que iria apagar os arquivos dos computadores. Mário revelou também que a irmã do ex-prefeito Gidu, a advogada Andreia Geisa Trabuco, apesar de não exercer nenhum cargo na gestão, afirmou que era ordem do ex-prefeito, retirar os HDs de todos os computadores da prefeitura. Desde então, todos os equipamentos de informática foram adulterados, sendo subtraídos dos computadores os HDs que armazenavam os bancos de dados mais importantes da administração municipal.

As investigações criminais serão aprofundadas pela Policia Civil, podendo gerar ações judiciais bem como denuncias junto ao Ministério Público, para apurar as responsabilidades dos infratores que poderão sofrer pena de detenção, cumulativas com indenizações ao poder púvblico.