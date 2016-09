Ex-prefeito Tunicão adere à campanha de César e Marcos repudiando a corrupção em Milagres

“A honestidade precisa voltar a reinar na prefeitura de Milagres e isso só será possível com a eleição dos dois jovens Cezar e Marcos, para acabar de vez a corrupção e trazer trabalho e emprego para nossos trabalhadores”, afirmou o empresário e ­­­ex-prefeito Antônio Lauro Costa, o popular Tunicão, na tarde deste domingo, 11/09, quando aderiu à campanha para eleição de Cezar de Adério (PP) e Marcos Queiroz (PMDB). Uma grandiosa caminhada, com o povo em festa percorrendo da Cidade Nova até o comitê de campanha, no centro da cidade, recebeu o apoio de Tunicão, sob muito buzinaço de carros, motos, foguetório e sonorização.

O empresário Tunicão se destaca como o pioneiro nos ramos de combustíveis e pneus, com empresas instaladas no Bairro da Coréia e na margem da Br 116 (Rio-Bahia), no município de Milagres. Ele se popularizou com a política na década de 80, quando foi eleito prefeito para o mandato de 1983 a 1988, tendo realizado importantes obras nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e melhorias na zona rural. Sempre pressente em sua cidade, Tunicão tem sido admirado por sua posição política independente e séria, posicionando-se com firmeza nos momentos mais decisivos da história contemporânea de Milagres.

Caminhada vitoriosa

“O povo está cansado de tanta maquiagem administrativa e das maldades que acontecem na prefeitura, a ponto do atual prefeito ser condenado à prisão”, comentou Tunicão durante a caminhada ao lado de Cezar e Marcos. Ele lembrou que durante sua administração “o povo milagrense viveu sem opressão e sem perseguição, com tudo mundo seguindo a vida com muita paz”.

A adesão de Tunicão fortalece o tom de maturidade e seriedade administrativa defendidos por Cesar e Marcos, além de somar com as centenas de famílias e lideranças populares que estão, a cada dia, aderindo à campanha pela libertação de Milagres. A caminhada deste domingo surpreendeu a cidade diante da quantidade de gente e carros. Observando a passagem do povão ao lado da viatura da policia militar, o SGT PM Orlando considerou que havia de 2.000 a 3.000 pessoas acompanhando a manifestação.