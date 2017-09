Ex-prefeito Nixon desabafa em áudio seu aborrecimento por divulgação da intimação da Policia Federal

Marcado por contas rejeitadas pelos tribunais e pela prática de muitos ilícitos administrativos, além da esmagadora derrota eleitoral ao tentar sua reeleição, o ex-prefeito de Iaçu, Nixon Duarte Muniz Ferreira, ficou surpreso e furioso, diante da divulgação propalada pela imprensa, da intimação que recebeu para depor na Policia Federal. Tão irritado ficou o politico, que chegou a expressar em áudio distribuído nas redes sociais e grupos de Watszapps, seu descontentamento e até mesmo sua desconfiança, sobre o vazamento da informação, que ele esperava manter sob sigilo absoluto.

Politico derrotado pelo povo, que preferiu eleger o atual prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS), na última eleição municipal de 2016, o ex-prefeito Nixon Duarte Ferreira revela no áudio que gravou pessoalmente, a sua desconfiança, presumivelmente, até mesmo contra seus familiares. O vírus da desconfiança deve te-lo levado a muitas duvidas, tais como: “Quem foi que passou a intimação para as redes sociais? Sera que foi alguém da minha família?” Essas dúvidas de Nixon estão nas entrelinhas do seu áudio, quando ele afirma no início da gravação:

“Olá meus amigos de Iaçu. Aqui quem tá falando é Nixon. Na semana passada recebi aqui em minha casa uma intimação para comparecer na policia federal no dia 11 de novembro. Instantaneamente, eu mandei uma cópia para Nixon Filho e um sobrinho meu. São as duas pessoas que receberam a cópia dessa intimação”.

“Quem então poderia ter repassado essa intimação?”… teria dito o diabinho da dúvida aos ouvidos do aturdido Nixon, naqueles momentos de conflito pessoal.

Destilando ódio

O restante da gravação distribuída pelo próprio Nixon, é um destilar de ódio e despeitos contra os verdadeiros lideres politicos de Iaçu, diante da derrota sofrida e os inúmeros processos que recaíram sobre ele mesmo, em consequência de sua desastrosa administração.

Enfurecido, Nixon continua demonstrando em seu áudio, incessantes acusações na procura de um bode expiatório, contra quem possa colocar sua exclusiva culpa. No seu descompasso nervoso, Nixon chega a citar que a divulgação partiu do combativo jornal O paraguaçu, o veiculo de maior independência do interior da Bahia. Tendo o ex-prefeito derrotado afirmado: “Vincularam no meio de comunicação de Itaberaba, naquele jornal, naquele site de Salvador Roger, que tá na Bahia toda, tá por todos os sites…”

Em lugar de exercer seu direito de resposta, que já lhe fora assegurado pessoalmente, pelo jornalista editor, nesta sua pronúncia, Nixon tenta desmerecer a importância do periódico O Paraguaçu, imaginando minimizar o impacto da má noticia que o envolve em práticas ilícitas, que o obrigam a depor sobre denuncias do Ministério Publico junto à Delegacia Contra Crimes Financeiros, da Policia Federal.