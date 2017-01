Ex-prefeito de Wagner desviou recursos do Fundeb e da Repatriação, deixando servidores sem Décimo 3º e salários atrasados

Ao assumir o gabinete da prefeitura do município de Wagner, no dia 2 de janeiro, o prefeito Elter Silva Bastos deparou-se com inúmeras irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Natan Garcia, que, além de deixar sem pagamento os salários de dezembro, o Décimo 3º e férias dos servidores municipais, apropriou-se indevidamente dos recursos do Fundeb e da Repatriação, pagando contas alheias às determinações legais de uso daqueles recursos. Estima-se que foram desviados mais de R$800.0 mil, gerando grandes dificuldades para o inicio da nova administração. “O ex-prefeito foi um irresponsável, por ter cometido verdadeiro crime de apropriação indébita contra o erário público, prejudicando os funcionários e todo o povo de Wagner”, reagiu indignado o prefeito Elter, que imediatamente gravou um áudio e levou a denuncia ao conhecimento da população através carros de som e redes sociais na Internet.

Pagamentos indevidos

Apresentando as folhas de servidores em atraso que o ex-prefeito não pagou, o prefeito Elter Bastos revelou todos os pagamento indevidos autorizados pelo derrotado Natan Garcia, que utilizou indevidamente os recursos da Repatriação depositados no dia 30 de dezembro, pelo governo federal em conta especifica da prefeitura, subtraindo também os recursos do Fundeb acumulados no final do ano.

Elter revela que entrou na conta da prefeitura o valor de R$350.000,00 mil da Repatriação, que poderiam ser utilizados para pagar os servidores, porém, deste valor foram realizados os seguintes pagamentos indevidos: R$104.000,00 para Vivaldo Dantas; R$53.900,00 para Lucineide Borges; R$8.000,00 para Felipe Nunes; R$60.000,00 para a empresa Escalar Informática; R$8.000,00; para a empresa P & J. Souza Ltda; R$60.000,00 para Roque Marques Lefundes; R$40.000,00 para a empreiteira Master Engenharia e Pavimentação Ltda; R$12.500,00 para Alessandro Paulo Araújo.

Da conta do Fundeb, que é de uso exclusivo, sendo 60% para pagamento dos professores e 40% para outras despesas com educação, foram realizados os seguintes pagamentos: R$67.000,00 para Ricardo Homero; R$50.000,00 para Master Engenharia; R$18.800,00 para Edisio Alves e R$7.500,00 para Alessandro Paulo de Araújo;

Quase R$1.5 milhão em Débitos

Indignado com a situação caótica criada pelo ex-prefeito, o gestor Elter revela que, por culpa do ex-prefeito, a prefeitura acumula débitos de R$1.0 milhão do INSS, R$210.000,00 de contas de água da Embasa; deve R$32.000,00 ao Bradesco e R$200.000,00 à Caixa Econômica Federal, de empréstimos consignados, valores descontados na folha dos funcionários e não recolhidos pelo ex-prefeito Natan Garcia.

Diante desta dura realidade, o prefeito decidiu encaminhar denuncia à Justiça e ao Ministério Público Federal, para apurar as fraudes e desvios de recursos praticados pelo ex-prefeito. Esta semana iniciou articulações com os sindicatos e associações dos servidores para discutir iniciativas conjuntas visando solucionar a grave crise administrativa que o município atravessa.