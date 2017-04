Ex-candidatos a vereador e ex-diretores de escolas ligados ao PT, reagem contra as lotações em Boa Vista do Tupim

Nesta quinta-feira, 2, um grupo de professores esteve na sede da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de Boa Vista do Tupim, para exigir da secretária Vilma Arruda qualquer documento confirmando suas lotações para as escolas onde realizarão suas atividades de professor. O que pareceu ser uma manifestação normal transformou-se em um ato politico de reação de alguns professores vinculados ao PT, contra o planejamento para o ano letivo estabelecido pelo prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB). Esta foi a conclusão a que chegou a secretária Vilma. “Esses professores não concordam com a lotação na zona rural, mesmo sabendo que é no interior do município que está a maioria das escolas da rede, e onde muitas crianças precisam deles para apoia-los no ensino”.

Maior lotação na zona rural

O grupo de oito professores efetivos é comporto pelo ex-vereador do PT, Paulo Gracino, que na gestão passada atuou na função de Chefe de Gabinete; as professoras e ex-candidatas a vereador nas eleições de 2016, como a ex-secretária de educação Claudionice Silva e a ex-diretora escolar Samara; além das diretoras escolares Odair, Luzinete, Marina e Niraildes. Eles postaram comentários nas redes sociais criticando os primeiros passos traçados pela SEMEC, para inicio do ano letivo, reagindo contra os critérios das lotações dos professores .

A secretária Vilma esclarece que a rede de ensino tupinense tem a maioria do alunado vivendo no interior do município, onde estão 30 escolas do total de 38. Destas, apenas oito escolas ficam na cidade. A rede de ensino conta com mais de trezentos professores efetivos, a maioria de graduados, que deverão atuar em todas as unidades de educação.

A professora Arruda salientou que a prefeitura oferece vantagens para os educadores que são lotados nas escolas da zona rural. Como o Auxilio Deslocamento e o transporte de ida e volta, que é fornecido pela secretaria de educação. “Tenho pedido a compreensão de todos os professores nessa grandiosa missão de educar, de preparar nossas crianças para um futuro melhor, e, acredito, todos são sensíveis a essa causa”, disse confiante Vilma Arruda.