Estudantes tupinenses comemoram mudança da biblioteca que entrará em reforma

Uma verdadeira festa estudantil, com um motivador dia de leitura, foi assim nesta terça-feira, 18, que os estudantes da rede de ensino de Boa Vista do Tupim, comemoraram o anúncio de reforma das instalações da Biblioteca Pública e Museu Municipal. Centenas de crianças e adolescentes se concentraram na escola Ministro Carlos Santana onde foi instalada, provisoriamente, a Biblioteca Monteiro Lobato, com suas estantes e salas de leitura, equipada por um acervo que concentra mais de 2.000 livros.

O dia de leitura foi muito animado, com muitos alunos recitando poemas, fazendo leituras e ouvindo histórias encantadas, contadas pelas mestras e pelos próprios estudantes. Feliz com a iniciativa da Prefeitura, a professora e diretora da biblioteca, Aline Lisboa, fantasiou-se de palhacinha do sitio do Pica-Pau Amarelo, pra animar a criançada e motivar o gosto pela leitura.

Professores, diretores e mães marcaram presença durante todo o evento, quando muito parabenizaram o prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho, pela iniciativa de reforma da biblioteca, que há anos não recebia manutenção.