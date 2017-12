Estudantes de Utinga alcançam destaques nas olimpíadas de matemática

Três estudantes do Colégio Municipal Senhor do Bonfim, de Utinga, destacaram-se na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), cujas provas este ano concentraram 18,2 milhões de alunos brasileiros. Foram premiados com destaque os jovens alunos, Moisés Almeida Maia e, Paulo Charles de Jesus Costa, que receberam a premiação de Nível 1 – Menção Honrosa e a aluna Luara Sabryna Maciel Sena, que conquistou a classificação de Nível 2 – Medalha de Bronze.

Saudando os alunos premiados, o prefeito Joyuson Vieira Santos destacou os esforços da equipe municipal de educação e as metodologias educacionais aplicadas na rede municipal de ensino que, desde suas duas gestões anteriores tem atraído premiações nacionais. Atualmente, destacou o prefeito Joyuson, “nossos índices do IDEB já estão recuperando nosso alto nível de aproveitamento do ensino aprendizagem”. O prefeito destacou os esforços do secretário Guilherme de Cássio, em promover resultados de excelência na educação de Utinga.

Classificação nacional

Os jovens estudantes utinguenses receberam classificação nacional da 13ª edição da OBMEP, a maior competição estudantil do País, foi anunciada neste final de novembro, cuja primeira fase realizou-se no dia 6 de Junho, enquanto a segunda fase discursiva ocorreu em 16 de setembro.

A OBMEP é promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), sendo voltado para estimular o estudo da Matemática entre alunos e professores de todo o Brasil, visando contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.

Os alunos premiados na OBMEP são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr em 2018.