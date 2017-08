Estudantes de Itaberaba e Rafael Jambeiro são finalistas do desafio científico

Os estuantes, Caroline dos Santos Souza, do CETEP de Itaberaba e Antônia Brandão Oliveira, do Colégio Santo Antonio do Argoim (Rafael Jambeiro), foram classificados para a etapa final do “Desafio: Conheça a Bahia, visite os livros Bahia, Brasil…”. A atividade, que busca fomentar a produção científica dos estudantes nas diversas linguagens, abordando temas de relevância sociocientífica e socioambiental, teve como base os livros “Bahia, Brasil: espaço, ambiente e cultura” e “Bahia, Brasil: vida, natureza e sociedade”, editados pela Secretaria da Educação do Estado e distribuídos para as escolas estaduais.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destacou a importância da iniciativa. “Estamos estimulando, cada vez mais, os nossos estudantes no estudo das Ciências e no interesse pela pesquisa científica, fazendo com que despertem para suas vocações e revelem suas capacidades criativas. Estes são apenas alguns dos projetos desenvolvidos em sala de aula, orientados pelos professores, que têm relação com os lugares onde eles vivem e que, geralmente, apresentam soluções para problemas vivenciados pelas suas comunidades”, destaca.

No “Desafio: Conheça a Bahia, visite os livros Bahia, Brasil…”, os estudantes abordaram temas tais como a seca no sertão, a febre amarela, a história de Canudos, a vida do agricultor, a reciclagem e a conservação da água. Para isto, os estudantes utilizaram distintas linguagens artísticas, a exemplo do Cordel, do audiovisual, do grafite, das histórias em quadrinhos e da fotografia.

Os dez projetos classificados serão apresentados nos dias 14 e 15 de agosto, durante a comemoração dos cinco anos do Programa Ciência na Escola, no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador. Nestes dois dias será realizada a culminância do desafio para a premiação de cinco projetos. O primeiro colocado ganhará um smartphone e será credenciado para a Feira de Ciência, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), o segundo e o terceiro lugares irão ser credenciados para a FECIBA e os quarto e quinto lugares ganharão tablets. Os estudantes dos dez projetos classificados devem ficar atentos à documentação que precisam enviar à Secretaria, conforme o edital.

Veja a lista com os 10 projetos classificados:

Nome da UEE: CETEP Piemonte do Paraguaçu I – Itaberaba NTE: 14 Nome do professor orientador: Gilsiane Brito Leão de Oliveira Nome do estudante: Caroline dos Santos Souza Título do trabalho: O sertão clama pelo fim da seca Categoria: Vídeo

Nome da UEE: Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas – São Miguel das Matas NTE: 09 Nome do professor orientador: Natália Oliveira dos Santos Nome do estudante: Larissa Miranda da Silva Título do trabalho: Febre amarela Categoria: Vídeo

Nome da UEE: Colégio Estadual Luís Cabral – Canudos NTE 10 Nome do professor orientador: Wilciane Soares S. Ferreira Nome do estudante: Jocivalda Alves Cardoso Título do trabalho: Canudos, Bahia, sertão e sua história Categoria: Cordel

Nome da UEE: C. E. Professora Maria Madalena da Silva – Umburanas NTE 16 Nome do professor orientador: Elizanea A.F. Bruno Nome do estudante: Rayne da Silva Gama Título do trabalho: Medicina do sertão Categoria: Cordel

Nome da UEE: Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas – São Miguel das Matas NTE: 09 Nome do professor orientador: Alaércio Moura Peixoto de Jesus Nome do estudante: Íris Vitória Santos Souza Título do trabalho: Vida de agricultor Categoria: Cordel

Nome da UEE: Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito – Jequié NTE 22 Nome do professor orientador: Douglas de Almeida Pereira Nome do estudante: Saiuke Pereira dos Santos Título do trabalho: O combate Categoria: História em quadrinhos

Nome da UEE: Colégio Estadual Santo Antônio do Argoim – Rafael Jambeiro (Distrito de Argoim) NTE 14 Nome do professor orientador: Antônia Brandão Oliveira Nome do estudante: Emília Evangelista de Oliveira Título do trabalho: Viralino Categoria: História em quadrinhos

Nome da UEE: Colégio Estadual Plínio Carneiro da Silva – Teofilândia NTE 04 Nome do professor orientador: Isabel Araújo Oliveira Nome do estudante: Thiago dos Santos Souza Título do trabalho: A última gota d’água Categoria: Grafite

Nome da UEE: Colégio Estadual Odorico Tavares – Salvador NTE: 26 Nome do professor orientador: Vania dos Santos Souza Moura Nome do estudante: Elisa Cristina Gomes Oliveira Título do trabalho: Não deixe que o lixo cresça, recicle! Categoria: Grafite