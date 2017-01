Estudante de Itaberaba conquista vaga no Conselho Estadual de Juventude

O estudante líder de classe Tarcísio Santos do Amor Divino, 19 anos, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Centenário, foi eleito para compor o Conselho Estadual de Juventude (CEJUVE). O órgão consultivo constitui-se como um espaço de diálogo entre a sociedade civil, o governo e a juventude baiana.

Para participar da seleção, o estudante teve que elaborar um texto apresentando ideias voltadas para os jovens. Ele foi selecionado entre os demais líderes de classe representantes de cada Núcleo Regional de Educação (NRE). “Fiquei muito feliz com o resultado e agora vou poder desenvolver propostas para combater a falta de acessibilidade da juventude da zona rural e das cidades do interior da Bahia às políticas públicas. Já estou empolgado para participar das discussões nos encontros”, diz animado o estudante.

De acordo com o coordenador Estadual de Política para a Juventude, Jabes Soares, pela primeira vez o Conselho vai reservar uma vaga para um representante de líder de classe. “A decisão do conselho de reservar essa cadeira levou em consideração a iniciativa da Secretaria da Educação do Estado em eleger líderes de classe em todas as escolas do Estado. É muito importante ter um líder de classe participando da avaliação da Política Estadual da Juventude, pois traz o olhar de quem está no cotidiano da escola pública estadual”, destaca Jabes Soares.

O CEJUVE visa propor estratégias de acompanhamento e avaliação da política estadual de juventude e assegurar que esta política reconheça o jovem enquanto agente de direitos, transformador de seu espaço e ativamente participativo. O espaço é formado minoritariamente por representantes do poder público e, majoritariamente, da sociedade civil por meio de entidades, movimentos sociais, redes governamentais, com o intuito de representar a diversidade de identidades e interesses da juventude baiana.