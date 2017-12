Estádio da Primavera vai sediar embate entre Vitória da Conquista X URBIS de Itaberaba

O desportista César Augusto Vaz Sampaio, popular Cézar Pisquila, ex-presidente da Liga Desportiva de Itaberaba – LDI está promovendo um certame amistoso que promete lotar o Estádio da Primavera, às 15h00 do domingo 17, colocando em campo o consagrado Vitória da Conquista, que chegou à fase de classificação do Campeonato Baiano, neste ano, enfrentando o Vitória, e agora em confronto com o time local, URBIS Futebol Clube, que se encontra reforçado por grandes nomes do futebol regional.

Entusiasmado com a receptividade do amistoso entre os torcedores itaberabenses, Pisquila destaca que o Bode, como é conhecido o Vitória da Conquista, virá com várias atrações como o atleta Washington, ex-atacante do Fluminense do Rio de Janeiro que atua como técnico; e Alan Bahia, campeão brasileiro pelo Atlético-PR e outras atrações.

Na bilheteria os torcedores contribuirão com o ingresso a R$10,00, sendo realizada uma campanha junto ao comércio local, para que cada loja patrocine os ingressos dos seus funcionários, prestigiando a prática esportiva.

Disputa acirrada

“Mas não pense que o URBIS está fraco não”, alerta Pisquila, lembrando que o URBIS Futebol Clube é Tri Campeão Municipal que entrará em campo com jogadores de Cachoeira, Feira de Santana, Itaberaba, Marcionílio de Souza, Iaçu, Palmeiras, Boa Vista do Tupim e Nova Redenção. “O amistoso será emocionante para nossa torcida itaberabense”, afirma o cartola e presidente do URBIS, Cézar Pisquila, empolgado com o evento esportivo, que considera ser o “maior do ano”.

No anunciado amistoso, Pisquila informa que o Vitória da Conquista entrará no gramado do Estádio da Primavera com o seguinte elenco:

Goleiros: Alex Dida; Zagueiros: Lucivaldo, Silvio, Xandão e Nildo; Lateral direito: Fieta; Laterais esquerdos: William Santos e Cleitinho; Volantes: Edimar, Maicon, Magal, Gabriel Soares e Alan Bahia; Meio-campistas: Dionísio, Kleber Bigju, Beleu e Fernando Santos; Atacantes: Tatu, Rafamar, Sillas Vital e Naôh;

Na Comissão técnica virão: Treinador: Washington ‘Coração Valente’; Auxiliar: Marcos Vinícius; Preparador Físico: Fabiano Rosenau e Preparador de Goleiros: Luis Felipe Guedes.