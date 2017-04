Equipe do CRAS de Boa Vista do Tupim participou de treinamento em BPC

A equipe do Programa Bolsa Família e assistentes sociais integrantes do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do município de Boa Vista do Tupim participaram nesta semana, de intenso treinamento sobre as mudanças na operacionalidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC), tendo recebido orientações técnicas direcionadas ao público que trabalha diretamente com esse beneficio concedido pelo sistema nacional de previdência.

Conforme a secretária municipal de ação social, Edinete Nascimento, o treinamento é sobre as novas normativas que saíram no decreto 8.805/2016, em relação ao acompanhamento das famílias que vão ser beneficiadas. “O BPC já existia, mas a normativa é uma novidade. Antes as famílias eram direcionadas ao INSS, agora o processo vai passar a ser feito entre CRAS, Cadastro Único e INSS. É uma sequência de acompanhamentos, agora utilizando o Cadastro Único, que faz todo um estudo sócio econômico das famílias”, disse a secretária.

Durante o treinamento na sede do INSS, de Itaberaba, a equipe técnica no CRAS entendeu o por que das mudanças, adquirindo conhecimentos para a aplicação das normas do novo decreto.

Conforme Ivan Carlos, gestor do Bolsa Família no município, “o treinamento foi de extrema importância para o bom desenvolvimentos do trabalho no dia adia dos nossos serviços, uma vez que teremos um retorno muito mais rápido na concessão do BPC”.

O intuito do INSS é utilizar cada CRAS, que está localizado em área de vulnerabilidade social, como uma forma de aproximar ainda mais o benefício das pessoas que precisam. O BPC tem como público alvo o amparo a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência.