Entidades solidarizam-se com as famílias e vítimas do trágico acidente em ônibus de Itaberaba

A sociedade itaberabense está em choque, consternada com tantas vítimas do acidente envolvendo o capotamento de um ônibus da Entram, na BA-421, no sentido de Piritiba, na manhã do Dia das Crianças. A cidade está de luto por três dias, mediante decreto baixado pela prefeitura de Itaberaba. A Secretaria e Saúde do Estado da Bahia – SESAB emitiu nota de pesar confirmando todo apoio às vítimas e seus familiares.

O acidente provocou o adiamento da visita do governador Rui Costa ao município, neste sábado, em respeito à dimensão da tragédia que envolveu tantas vidas. Os prefeitos de Itaberaba e Boa vista do Tupim emitiram notas de pesar através suas assessorias de comunicação, solidarizando com as famílias das vítimas.

A Faculdade de Santa Cruz da Bahia – FSC através de sua diretoria e colaboradores, também emitiu nota de pesar lamentando a tragédia ocorrida envolvendo os cidadãos de Itaberaba e região. Diz a nota: “Expressamos nossos sentimentos aos familiares das vítimas, bem como a toda a comunidade, com a sincera rogativa a DEUS, que todos os que passam, nesse momento, por dor e consternação, sejam confortados, amparados e iluminados”. Na noite da quinta, 13, A FSC mobilizou alunos, professores, funcionários e comunidade em geral, em Missa de Ação de Graças na Igreja de N.S. do Rosário.

Vitimas

Conforme a Policia Civil, o acidente causou 5 vítimas fatias, e não oito, como chegarmos a informar mediante dados fornecidos pelo hospital de Piritiba. A Polícia divulgou que dentre as vítimas que morreram no local e outras que vieram a óbito após socorro médico, constam: Margarida Lopes Mascarenhas, 68, Maria Ruthe Diamantino dos Santos Souza, 48, Vanessa Diamantino de Almeida, 16, e a gêmea Penélope Pimentel Lopes, 2 anos.

O motorista Ivanilson, que conduzia o ônibus, trabalhava na Entram há cinco anos e conhecia a estrada. Ele alegou em depoimento à polícia que perdeu o controle da direção, havendo a suspeita de haver quebrado peça da suspensão ou direção.