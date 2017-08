Engenheira florestal acompanha as ações do Projeto Cariangó

As propostas de reflorestamento do Bioma Catinga, a partir das ações do Projeto Cariangó e a meta de plantio de 1.0 milhão de árvores na região do médio Paraguaçu, acaba de receber reforço técnico com a participação da jovem engenheira florestal, Adriana Guedes, recém formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia(UFRB). Integrante da ONG Fundação Paraguaçu, Adriana assumiu a coordenação de reflorestamento, dedicando-se ao planejamento da produção dos viveiros de mudas e das áreas de intervenção para recuperação ambiental.

A chegada da enga. Adriana Guedes ao projeto, complementará as atividades que eram realizadas pelo também engo. Florestal, Wendell Rangel, que atualmente encontra-se na Universidade Federal de Lavras (UFLA) /MG, cumprindo bolsa em curso de mestrado na área.

Novo parceiro

Esta semana o projeto recebeu a adesão de novo parceiro, trata-se do proprietário rural do município de Andaraí, Florípedes Macedo Araujo, o popular FM da Federal que, em visita à sede da ONG, subescreveu a participação no Fundo BioFlorestal, cujos recursos serão direcionados para as ações de reflorestamento. O popular FM quer viabilizar a recuperação florestal do sitio Jiboia, situado no Entroncamento de Nova Redenção, na região do povoado de Nova Vista, pertencente ao município de Andaraí. “Ouvi falar muito bem do Projeto Cariangó e me interessei em participar, para ajudar nesta grande missão de recuperação ambiental”, confessou Florípedes FM.

No mesmo dia FM da Federal visitou o viveiro do projeto no Parque de Exposição Agropecuária de Itaberaba, onde recebeu 50 mudas das espécies forrageiras Moringa e Algaroba, para plantio em seu sítio.