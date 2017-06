Encontro garante novos investimentos e projetos para a agricultura familiar de Boa Vista do Tupim

Investimentos do Pronaf, repasses do Garantia Safra, financiamentos do banco do Nordeste e novos projetos em parcerias com os órgãos municipais, estaduais e federais, a favor do crescimento da fronteira agrícola do município de Boa Vista do Tupim, foram lançados durante o 1º Encontro das Associações, Cooperativas e Sindicatos, realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura nesta sexta-feira, 2, no auditório da Câmara Municipal da cidade. “Vamos estimular as pessoas a acreditar no futuro”, disse o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), acrescentando que é necessário que os agricultores e as associações se organizem e se capacitem para utilizar as novas tecnologias que ajudam a melhorar a vida no campo, aumentando a produção.

Para o secretário da agricultura Leo Satélite, o evento veio com a missão de promover a integração dos agricultores com as associações e os órgãos de fomento da agricultura, “para garantir o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda da nossa agricultura familiar”.

Mutirão do DAP

Participando do evento, Carlos Eduardo Bastos, coordenador da BAHIATER, alertou para necessidade de todos os agricultores terem o DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), que o acesso às políticas públicas do Governo Federal. Com o documento, é possível ter acesso a mais de 15 políticas públicas, dentre elas o crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; e os programas de compras públicas, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Eduardo anunciou que a Bahiater realizará em parceria com a Secretaria de Agricultura, um mutirão para a regularização do DAP no município.

Investimentos na agricultura familiar

A cada ano, o programa Agro Amigo do Banco do Nordeste, tem investido 280 mil ao mês, totalizando R$3.3 milhão/ano no município tupinense, na proporção de R$4.0 mil por agricultor com o DAP, informou o gerente do agronegócios Romeu de França, da agencia de Itaberaba. “Deste valor emprestado, o agricultor devolve parcelado com o desconto de 40%, que são garantidos pelo governo federal com recursos no FNDE. O gerente França informou sobre a Lei 1.340, que anistia as dividas dos agricultores prejudicados pela seca, com descontos de até 95%. “Vimos fortalecer nossos laços de parceria com o município de Boa Vista do Tupim”, concluiu França.

O 1º Encontro contou com a participação do vice-prefeito Leo Satélite, secretário de agricultura, os vereadores Derneval, Lê, Tal, Sérgio, Val, Nininha e o presidente do Legislativo, Sávio Bulcão.