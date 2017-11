Encontro em Iaçu vai discutir a recuperação das Áreas de Preservação Permanente do Rio Paraguaçu

Os produtores com imóveis nas margens do Rio Paraguaçu e os prefeitos dos municípios da região do Médio Paraguaçu, estão sendo mobilizados por ambientalistas e empreendedores ligados à ONG Fundação Paraguaçu, para participar do Encontro Regional de Proteção de APP, que está programado para realizar-se na manhã do dia 25 de novembro, no Distrito de João Amaro, no município de Iaçu. O evento pretende concretizar as ações de recuperação e recomposição das Áreas de Preservação Permanente das propriedades situadas nas margens do rio, através o Projeto Cariangó que vem sendo realizado pela ONG sediada em Itaberaba.

Conforme o produtor Marcelo Almeida, proprietário da Fazenda Máxima, na margem do rio em Boa Vista do Tupim, “há uma grande preocupação dos proprietários por uma solução urgente para o passivo ambiental e a proteção ao rio”.

Mudas e apoio técnico

“Um dos grandes gargalos para recuperação florestal do Bioma Caatinga é a produção de mudas das espécies nativas propícias à realidade ambiental de cada AAPP ou reserva legal”, alerta o jornalista e ambientalista Salvador Roger Pereira de Souza, dirigente da ONG, lembrando que esta demanda por mudas será atendida pelo Projeto Cariangó, que contará com o apoio técnico de engenheiros florestais, que orientarão os proprietários na recuperação de suas áreas degradadas.

Durante reunião de organização do evento, na sede da Ong, a secretária da agricultura Zorilda Souza, do município de Iaçu, confirmou o apoio do prefeito Adelson Souza Oliveira (PPS) na realização do Encontro Regional de Proteção de APP, sugerindo como sede do evento a Escola Maria José, no Distrito de João Amaro, cuja comunidade concentra a convergência de três fronteiras do rio, unificando as margens de Iaçu, Boa Vista e Itaberaba. Para o evento estão sendo convidados os produtores rurais e prefeitos da região, tendo o gestor Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), de Boa Vista do Tupim, confirmado presença e apoio ao movimento de recuperação florestal das margens do Rio Paraguaçu.