Encontro do prefeito Cézar de Adério com o governador Ruy Costa gera novas possibilidades para Milagres

Realizou-se nesta terça-feira, 23, a primeira audiência do prefeito Cezar Rotondano Machado, popular Cézar de Adério (PP), com o governador Ruy Costa, na Governadoria em Salvador. Acompanhado pelo deputado estadual Aderbal Caldas (PP), o prefeito de Milagres apresentou ao governador as principais reivindicações de interesse do município, gerando muita expectativa para a população milagrense. “O governador Ruy Costa foi muito receptivo às nossas reivindicações e garantiu que orientará os secretários a atender com prioridade os pleitos do povo de Milagres”, declarou o prefeito Cézar de Adério assim que encerrou audiência.

Parcerias para o progresso

Fortalecendo os pleitos apresentados pelo prefeito Cézar de Adério, o deputado estadual Aderbal Caldas enfatizou perante o governador a posição estratégica do município de Milagres na margem da BR-116 (Rio-Bahia), destacando a necessidade de investimentos na geração de emprego e renda, bem como a captação, canalização e reserva de água potável em apoio à população rural que sofre com as longas estiagens.

Na capital baiana, o prefeito Cézar de Adério vem cumprindo verdadeira maratona nos gabinetes e secretarias estaduais, buscando firmar parcerias que garantam a atração de novos investimentos do governo estadual para o município.

Cézar de Adério considera que a parceria com a representação do mandato do deputado Aderbal Caldas, abre novas possibilidades para Milagres, diante da sua liderança na Assembleia Legislativa e na base do governo estadual. Ele é o 2º secretário da mesa diretora da AL (2017-2019) com forte atuação a favor do municipalismo.