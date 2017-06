Encontro de Quadrilhas abriu o São João de Utinga com belos espetáculos dos bailes pastoris

O povo utingense, turistas e visitantes estão convivendo com animados shows musicais e apresentações folclóricas no São João de Utinga, que este ano, além dos espetáculos da musica nordestina, ganhou com a realização do 1º Festival de Quadrilhas da Chapada Diamantina. A festança que se encerra neste domingo, 25, viu passar pelo palco do circuito do forró, na sexta-feira, 23m, o cantor Chico Belo, a banda Capitão Forró e no circuito pé de serra, tocou o sanfoneiro Cabeção.

O prefeito Joyuson Vieira e a 1ª Dama Aninha Vieira, acompanhados dos secretários e assessores, tem sido presenças constantes durante todos os momentos dos festejos juninos.

No sábado a galera fungou no cangote da paixão, dançando o forró, motivados pelo forrozeiro Wallas Arrais e a banda Cracks do Forró, além de Pombinho e a Banda Batstaca no circuito pé de serra. Amanhecia o dia e povo ainda queria dançar muito mais de tanta alegria.

Bailes caipiras

O desfile de quadrilhas do 1º Encontro Regional, atraiu a mukltidão de fanas e admiradores no circuito das praças João Ramos Marinho e Antônio Muniz. Desfilaram sovb aplausos e muita animação as quadrilhas “Furdunço Nordestino”, (Itaberaba), Quadrilha Rosalina”.(Lençóis) “Cambada do Sertão” (Wagner) e a “Vai Vai Sai da Frente”(Baixa Grande).

Demonstrando Também que sabem dançar o baião e o xote das quadrilhas juninas, os jovens utinguenses desfilaram com a “Quadrilha Maluca (Bairro Belarmino Nery), “Amantes do Sertão”, (Centro) “Clemente Mariani” (homenagem a antiga escola), além da Quadrilha do Povoado do Riachão e do Bairro Nova Vida, que foram muito aplaudidas.

Domingo da despedida

Já sentindo saudades, o povão participa neste domingo, 25, do encerramento da festa curtindo o forró com os shows de Tonhe Vermelho, Kelvin e a Banda Sala de Reboco, quanto no circuito pé de serra o arrasta pé será animado pelo trio Tem que Ter Xodó.