Encontro de prefeitos revela um crescimento de 100% do PSDB na Bahia

Articulado pelo presidente do PSDB na Bahia, deputado federal João Gualberto com o apoio da bancada baiana, o encontro realizado pelos tucanos, no dia 24/11, em Mata de São João, apresentou o modelo democrático e eficiente de governar do partido, revelando o crescimento da legenda em mais de 100% nas eleições municipais de 2016. Os gestores municipais foram recebidos pelo prefeito reeleito Marcelo Oliveira, o ex-prefeito João Gualberto e o deputado federal tucano Jutahy Magalhães Júnior.

Com 19 prefeitos eleitos, o partido projeta o crescimento de 100% nas ultimas eleições municipais, comparada com 2012, quando elegeu nove prefeitos. Muito diferente do PT, seu principal adversário, que reduziu em 60% o número de prefeituras no estado, passando de 93 para apenas 39. Em todo o país, o partido sofreu derrocada nessas eleições e caiu de 644 para 256 prefeituras, enquanto o PSDB saltou de 695 municípios conquistados em 2012, para 803 prefeituras em todo Brasil, crescendo 15,5%, registrando o maior crescimento proporcional entre as grandes legendas brasileiras. A 1ª posição é do parceiro PMDB que elegeu 1.038 prefeitos.

Tucanos eleitos

Dentre as vitórias mais expressivas dos tucanos, participando do encontro, Helder Lopes Campos, Dinho, eleito prefeito de Boa Vista do Tupim, vitorioso com 59,67% do eleitorado, sendo o terceiro mais votado do partido na Bahia. Veja a relação so prefeitos eleitos do PSDB:

Correntina: Ezequiel Barbosa (PSDB) – 100%

Cachoeira: Tato (PSDB) – 62,60%

Itororó: Doutor Adauto (PSDB) – 60,93%

Jaborandi: Assuero (PSDB) – 60,28%

Boa Vista do Tupim: Dinho (PSDB) – 59,67%

Ibiassucê: Adauto Prates (PSDB) – 59,60%

Buerarema: Vinícius de Orlando Filho (PSDB) – 58,60%

Saúde: Sérgio Passos (PSDB) – 58,18%

Castro Alves: Thiancle (PSDB) – 58,06%

Itaju do Colônia: Djalma (PSDB) – 56,82%

Valente: Marcos Adriano (PSDB) – 53,61%

Jaguarari: Everton Rocha (PSDB) – 52,48%

Barra do Choça: Adiodato (PSDB) – 51,29%

Dário Meira: William De Alemão (PSDB) – 50,90%

Itamaraju: Dr. Marcelo (PSDB) – 46,42%

Mata de São João: Marcelo Oliveira (PSDB) – 46,10%

Ibicaraí: Lula Brandão (PSDB) – 40,81%

Barra: Deonísio (PSDB) – 33,41%

Pojuca: Duda Leite (PSDB) – 43,44%

Compromisso com a felicidade do povo

Presente no encontro de Mata de São João, o prefeito Dinho Campos com siderou o evento muito proveitoso, ao perceber que os eleitos “estão debruçados formulando estratégias, para enfrentarmos a crise e promover o crescimento dos municípios, por nós geridos, a partir de 2017”.

Considerado uma liderança comprometida com seu povo, Dinho comentou que “nossa histórica vitória, para mim e o meu vice Léo Satélite, é sinônimo de responsabilidade, não somente com aqueles que fizeram desta eleição a mais expressiva de Boa Vista do Tupim, mas com todo povo que espera que façamos um governo sério, pautado na excelência administrativa e prioritariamente no respeito ao ser humano”. Dinho pondera que a disputa eleitoral passou, “agora é hora de somarmos, unir forças, por isso conto com cada cidadão tupinense, para juntos construirmos um município feliz”.