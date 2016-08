ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO NO CENTENÁRIO

Na sexta feira (19) o jornalista Salvador Roger de Souza, na condição de acadêmico de Letras, conviveu com momentos de entrosamento e alegrias no Colégio Centenário com o encerramento do Estágio IV, do Curso de Letras, orientado pela mestra Anacy Carneiro, que ele está concluindo na UNEB. Muitas dinâmicas com a participação dos alunos da Turma 7ª A, do fundamental, que foram aprovados para a 8ª, lá estavam felizes juntamente com as prós Conceição Abreu, (a regente), a vice matutino Elizete Nascimento, Sonia Helena, Marta Cardoso e tantas amizades que conquistaram lembrancinhas.

Jornalista Salvador Roger acadêmico de Letras UNEB, encerrou estágio no Colégio Centenário de Itaberaba-Ba