EMPRETEC do Sebrae prepara novos empresários itaberabenses para negócios eficientes

Com duração até domingo, 24, realiza-se desde a segunda-feira 18, o 4º EMPRETEC do Sebrae em Itaberaba, capacitando 17 empresários de diversos ramos de negócios. Segundo Joselito Ribeiro, um dos facilitadores do seminário, o programa Empretec visa o desenvolvimento das potencialidades, o aumento da visão e auto capacidade do empresário nas suas tomadas de decisão. Vários empresários fundadores da Rede Numerc de Supermercados engajaram-se no curso.

O treinamento intensivo que vai durar 6 dias, vem se realizando no auditório do moderno Hotel Flor da Chapada, prevendo-se a certificação de todos os cursistas, com carga horária de 60 horas em teorias na sala e 30 horas em atividades externas.