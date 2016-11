Empresários rurais e ambientalistas do Médio Paraguaçu criam o Fundo BioFlorestal para recuperação ambiental

Mobilizados pelas ações da Fundação Paraguaçu, entidade ambientalista sediada em Itaberaba, dezenas de empreendedores rurais e ambientalistas reuniram-se na manhã desta quarta-feira, 16/11, no auditório do Hotel Flor da Chapada e criaram o Fundo BioFlorestal com o objetivo de produzir, ofertar mudas nativas e dar assistência técnica aos proprietários rurais, para recuperação ambiental das áreas degradas. Confirmando sua adesão ao fundo, o empresário ruralista Marcelo Oliveira Moscoso, com fazenda na margem do Rio Paraguaçu, declarou: “acatei a criação desse fundo porque através dele espero resolver o problema de reflorestamento em minha fazenda, que já vem sendo exigido pelo MP e os órgãos ambientais”. Vários outros proprietários presentes também declararam apoio, como Dona Cândida Barreto, pecuarista e ceramista de Ruy Barbosa; Gustavo Dias de Medeiros Neto, proprietário da Fazenda Morro de Pedra em Itaberaba; o ambientalista Oscar Marques Filho (Feira de Santana), proprietário na margem do Paraguaçu; sindicalista Alfredo Bezerra de Oliveira Lima, presidente do Sindicato Rural de Itaberaba e proprietário na margem do rio; Fernando Augusto Trindade Navarro, presidente do Sindicato Rural de Mundo Novo e futuro secretário de agricultura do município e muitos outros.

Fundo BioFlorestal

Conforme o ambientalista Salvador Roger Pereira de Souza, o fundo BioFlorestal tem por meta viabilizar o plantio de 1.0 milhão de árvores em cinco anos, a contar de 2017. Durante sua palestra, o dirigente da Ong, José Ruy Cortes César disse que “o fundo será formado inicialmente, por 50 empreendedores, contribuindo com quotas de R$3.500,00, à vista ou até 7 parcelas iguais”. Por cada quota o associado receberá 700 mudas nativas e assistência da equipe técnica da ONG, para o plantio e o processo de recuperação da área a ser recuperada.

O fundo permite a participação de qualquer pessoa interessada em reflorestamento, podendo contribuir com quotas menores de R$1.000,00 ou de R$500,00, em 10 parcelas iguais, recebendo mudas proporcionalmente, permitindo ingressar no fundo, aqueles que gostam de contribuir para a preservação do meio ambiente.

Zé Ruy esclareceu que para alcançar a meta de 1.0 milhão de arvores, será necessário o plantio de 260 mil mudas ao ano, considerando o acréscimo de 30% para perdas. Para tanto serão implantados 20 viveiros na região, envolvendo os municípios de Itaberaba, Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim e Iaçu, em parceria com as prefeituras, sindicatos, associações de moradores e comunidades rurais, fazendeiros e empresários dos ramos moveleiro e cerâmico, que necessitam compensar o passivo ambiental.

Gestão

Aprovada a criação do Fundo BioFlorestal, foram indicados pelos empresários e eleitos por aclamação da plenária, três membros para compor o Comitê Gestor: o contador Sóstenes Matos (Itaberaba) o agrônomo Pedro Augusto Barreto (Ruy Barbosa) e o empresário João Itajair Aragão (Boa Vista do Tupim). O comitê se encarregará do controle de contas e custos, analisará e autorizará o planejamento da Equipe Técnica do Projeto, para fins de reflorestamento, controlando e fiscalizando o processo de despesas da contabilidade.

Durante sua palestra, o promotor público do meio ambiente Thyego de Oliveira Matos, debateu com os presentes sobre as exigências legais do Novo Código Florestal, destacando a obrigatoriedade dos proprietários na correção do passivo ambiental das propriedades. Ele salientou que a iniciativa da Fundação Paraguaçu em articular o plantio de 1.0 milhão de árvores na Bacia do Paraguaçu, merece o apoio da coletividade. O representante do MP confirmou para os empresários que a ação ambientalista da ONG tem respaldo legal. (com apoio fotográfico de David Cerqueira BVT)