Empresário Ivo Borré é homenageado com o título de cidadão baiano

Em cerimônia realizada na ALBA (Assembleia Legislativa da Bahia), nesta sexta-feira (7), o empresário do setor agropecuário, Ivo Borré, recebeu o título de cidadão baiano concedido pela unanimidade dos deputados. A proposta para concessão do título foi apresentada pelo deputado estadual Eduardo Salles, por meio do projeto de resolução nº 2.382, e aprovada pelo plenário da ALBA. Na ocasião, o empresário Sílvio Leite também recebeu o mesmo título, sendo este proposto pelo presidente da Assembleia, o deputado Ângelo Coronel.

Eduardo Salles não esteve presente à cerimônia, pois está em viagem representando a Casa Legislativa, no estado americano de Nebraska, onde integra comitiva formada por secretários do governo baiano. Na abertura do evento, foi exibido um vídeo em que o parlamentar justifica a sessão da honraria ao empresário.

Justa homenagem

“Ivo é uma das pessoas de maior destaque no Brasil e no mundo, em relação à agropecuária. Ele tem uma visão grandiosa do setor e sabe fazer gestão familiar. Ivo consolidou uma história de bravura e dedicação, desbravando terras, sem o reconhecimento do potencial que hoje lhes são creditadas, gerando emprego e fomentando a economia. Além disso, é incontestável a contribuição para o desenvolvimento regional, quer seja através da participação em Associações de Classe, do contato direto e das demandas apresentadas aos governantes, ou do arrojo nos negócios, evidenciado pelo sucesso empresarial”, afirma Eduardo Salles.

Salles ainda aproveitou para parabenizar Sílvio Leite. “Trabalhei 14 anos com o Sílvio e reconheço seu empenho e dedicação ao trabalho. Hoje, ele é um dos melhores experts em café no mundo e muito orgulha a Bahia. É uma homenagem muito merecida”, ressalta.

O empresário Ivo Borré agradeceu a concessão do título e revelou a emoção que estava sentindo. “Este é um dia muito especial e não tenho palavras para agradecer a esta Casa e ao amigo, Eduardo Salles, que é o responsável direto por me trazer aqui hoje. Sei que muitas outras pessoas são merecedoras dessa honraria. É uma grande emoção lembrar dos momentos que vivi ao longo desses 33 anos na Bahia”, revela Borré.

O evento contou com a presença do deputado federal Evair de Melo, do ex-prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Humberto Santa Cruz, do superintendente da SUDIC (Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial), Jairo Vaz, entre outras autoridades.

IVO BORRÉ

Ivo Borré é empresário do setor de Agronegócios, nasceu no município de Porto Xavier, Rio Grande do Sul, e está na Bahia há 33 anos. Estabeleceu-se no município de Ibicoara, na Chapada Diamantina, em 1985, onde foi possível adquirir uma propriedade de 780 hectares para iniciar um negócio voltado à cultura de soja e trigo. Anos mais tarde, descobriu que o futuro da região estava ligado à produção de batatas.