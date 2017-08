EMBRAPA abre inscrição para o curso “Boas práticas agrícolas na produção de abacaxi com sustentabilidade”

Estão abertas as inscrições para o curso “Boas práticas agrícolas na produção do abacaxi com sustentabilidade”, que vai acontecer de 21 a 25 de agosto, em Cruz das Almas (BA), na Embrapa Mandioca e Fruticultura — Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São esperados 30 participantes.

O objetivo do treinamento é formar multiplicadores em tecnologias para o manejo sustentável na cultura do abacaxizeiro. “O contato com o setor produtivo é uma forma de absorvermos as reais demandas que o mercado e o campo têm. Com as tecnologias da Embrapa sendo empregadas, as chances de sucesso na exploração comercial dessa cultura tendem a ser bem maiores, e é isso o que a Embrapa busca, ou seja, o sucesso do produtor com o nosso pacote tecnológico”, salienta o supervisor do Setor de Gestão de Transferência e Tecnologia (STT), Herminio Rocha, coordenador do evento, juntamente com o pesquisador Aristoteles Matos.

Programação

A programação vai abordar todo o ciclo de produção, desde a escolha das mudas até a comercialização, incluindo diversas tecnologias e práticas, como conservação do solo, nutrição, manejo integrado de pragas e doenças, custos de produção, colheita e pós-colheita.

Pesquisadores e analistas da Unidade vão atuar como instrutores, além de palestrantes externos. Antônio Humberto Simão, fiscal federal agropecuário da Superintendência Federal da Agricultura do Tocantins (SFA/TO), vai falar sobre o manejo da água no cultivo do abacaxizeiro; Marcos Roberto da Silva, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), vai abordar a mecanização agrícola na cultura do abacaxi; e Alberto de Almeida Alves, engenheiro agrônomo da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão (Bahiater), vai fazer apresentação sobre a experiência de um produtor bem-sucedido. Consta ainda visita técnica a Itaberaba, principal região produtora de abacaxi da Bahia.

Segundo Rocha, a cultura do abacaxizeiro tem elevado potencial de expansão em praticamente todo o território nacional, e o curso sobre boas práticas agrícolas na cultura é uma estratégia de transferência de tecnologias da Unidade voltadas ao cultivo do abacaxi, promovendo cada vez mais o cultivo dessa fruteira tão apreciada pelos brasileiros. “Essa mesma abordagem de formação de multiplicadores em nossas tecnologias já vem sendo utilizada para outras culturas como a mandioca e a banana principalmente. Por diversas vezes, fomos procurados por produtores para participarem de um treinamento específico para a cultura do abacaxizeiro”, explica Rocha.

Por EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária